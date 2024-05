23 mag 2024 13:34

LA VERSIONE DI MUGHINI - DA TRE O QUATTRO ANNI LA JUVE NON È PIÙ LA DOMINATRICE DEI CAMPIONATI ITALIANI. DI UN UMBERTO AGNELLI NON SE NE FANNO DUE E FORSE TROPPI SOLDI SONO STATI SPESI PER UN GIOCATORE ASTRO-LUNARE CHE GIOCA PER SÉ MA NON PER GLI ALTRI DIECI (CRISTIANO RONALDO) - DA ALLORA LA JUVE NON È PIÙ LA SQUADRA FORTEZZA. COLPA DI ALLEGRI? MA NON DICIAMO SCIOCCHEZZE. IL SUO GESTO DI STRAPPARSI DI DOSSO GIACCA E CAMICIA MI È PIACIUTO TANTISSIMO - NE NASCERÀ UNA NUOVA JUVE? DIFFICILE, DIFFICILISSIMO. MA…”