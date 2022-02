VI SEMBRA UN 40ENNE INFORTUNATO QUESTO? - IBRA SI AMMAZZA DI ESERCIZI IN PALESTRA PER CERCARE DI ACCORCIARE I TEMPI DI RECUPERO: L'ATTACCANTE DEL MILAN FA IL FIGO E POSTA UN VIDEO SUI SOCIAL CON LA DIDASCALIA "PAZIENZA" MENTRE FA DEGLI ADDOMINALI APPESO CON LE GAMBE AL SACCO DA BOXE - I TIFOSI SI ESALTANO, MA IL RIENTRO CONTRO LAZIO (COPPA ITALIA) O SAMPDORIA È DIFFICILE… - VIDEO

Ancora solo palestra per Ibrahimovic nel defaticante della squadra rossonera all'indomani del successo nel derby: per il Milan dalle ritrovate ambizioni scudetto è già l'ora di rituffarsi nella Coppa Italia, che vedrà la squadra di Pioli opposta alla Lazio, ancora senza lo svedese. E non c'è ottimismo neanche per il turno di campionato contro la Sampdoria a San Siro.

Milan, le ultime su Ibrahimovic

Il problema al tendine che lo aveva escluso dopo mezz’ora di Milan-Juventus sembrava risolvibile in fretta, e invece più di due settimane dopo Ibrahimovic è ancora fermo.

Lo svedese non ci sarà mercoledì in Coppa e probabilmente salterà anche il match contro i blucerchiati di domenica 13. Le speranze sono riposte nella partita di sabato 19 a Salerno: sarà decisiva la settimana in corso per capire se l'attaccante riuscirà e rimettersi in moto e smaltire quello che sembrava solo un fastidio, e invece è diventato qualcosa di più serio e invadente.

Milan, ancora spazio per Giroud

Olivier Giroud non ha fatto rimpiangere Zlatan Ibrahimovic nel derby. Con una doppietta, di pregevole fattura, in cinque minuti il francese ha risolto la partita contro l'Inter.

I fantallenatori che lo hanno acquistato, a questo punto, gongolano: come scritto in precedenza Ibrahimovic non sta ancora bene, Giroud avrà sicuramente un'altra chance da titolare nella sfida di domenica contro la Sampdoria.

