UNA VICHINGA DAI PIEDI D'ORO E DALLE LABBRA BOLLENTI – LA STELLA DELLA NAZIONALE DI CALCIO FEMMINILE SVEDESE È MAGDALENA ERIKSSON, DIVENTATA UN'ICONA PER LA COMUNITA' LGBT+ – LA CALCIATRICE, CHE STASERA GUIDERA' LA SUA SQUADRA CONTRO L'INGHILTERRA NELLA SEMIFIINALE DELL'EUROPEO, HA RESO PUBBLICA LA SUA RELAZIONE CON LA DANESE PERNILLE HARDER, COMPAGNA DI SQUADRA AL CHELSEA – UNA COPPIA CHE HA FATTO DEL LORO AMORE UN ESEMPIO (DI MARKETING SOPRATTUTTO) – VIDEO

Questa sera l'Inghilterra affronterà la Svezia nella semifinale degli Europei di calcio femminile, nella speranza di raggiungere la prima finale importante dal lontano 2009. Anche se le Leonesse partono favorite, anche perché giocano in casa, le calciatrici svedesi possono contare su un forte supporto anche dalle tribune.

In particolare, il capitano e difensore Magdalena Eriksson, vera stella della nazionale svedese, in questo torneo ha goduto del sostegno della sua ragazza e compagna di squadra del Chelsea Pernille Harder.

Aveva fatto il giro del mondo la foto che ritraeva Magdalena e la danese Pernille mentre si baciavano dopo che la Svezia aveva battuto il Canada nella Coppa del Mondo 2019 in Francia. Acclamate come una delle “coppie di potere” del calcio femminile, le giocatrici stanno insieme dal 2014 e si sono affermati come icone dentro e fuori dal campo.

La coppia è apparsa in un cortometraggio, “Love Always Wins” della produzione Ten Toes, che racconta la loro relazione e il loro coming out. Nel filmato, mentre si confidano tenendosi per mano, Magdalena ha detto: "Essere me stessa è stato il mio obiettivo sin da quando ero una bambina. Il fatto di essere qui oggi e di rendere pubblica senza problemi la mia relazione con Pernille, mi rende orgogliosa di me stessa, di essere arrivata così lontano”.

Pernille Harder ha aggiunto che “ora vogliono aiutare gli altri e ispirare gli altri nel rendere pubbliche le loro relazione e vogliamo incoraggiando le altre persone LGBT+ ad essere aperte su chi sono».

La coppia è apparsa anche su Elle Magazine all'inizio del torneo di questa estate. Nell'interista concessa alla rivista di moda, Magdalena ha dichiarato: "“Che tu sia femmina o maschio, hai bisogno di pari opportunità per essere ciò che vuoi essere aL tuo meglio”.

Nonostante la coppia sia diventata un modello per la comunità LGBT+ come modelli di comportamento, Magdalena e Pernille assicurano che non hanno mai voluto diventare delle icone: "Né io né Pernille avevamo l'obiettivo di diventare modelli gay", ha dichiarato la Eriksson a Forbes in un'intervista nel 2020.

“Eravamo abbastanza aperte e trasparenti sulla nostra vita privata fin dall'inizio, quando abbiamo iniziato a vederci – ha aggiunto la calciatrice svedese –. Da quel momento in poi, entrambe abbiamo avuto carriere di successo. È semplicemente successo. È stato importante non nascondere una parte di noi e solo essere quelle che siamo. È così che vogliamo che sia il mondo. Vogliamo che le persone siano se stesse ed è così che vogliamo essere anche noi”.

