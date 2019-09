VIDEO! ATTO DI FEDE IN MATTARELLA - DOPO LA RIFORMA DELLO SPORT, IL CIO MINACCIA DI SOSPENDERE IL CONI E LA PELLEGRINI CHIEDE “L’AIUTO” DEL CAPO DELLO STATO – IN SERATA LA ‘DIVINA’, SCORTATA DAL COACH MATTEO GIUNTA, INCANTA ALLA FESTA DELLA FEDERNUOTO E SI RIVOLGE A CR7: “REGALAMI LA CHAMPIONS” – 'SUPERSIMO' QUADARELLA PRECARIA SUI TACCHI (HA RISCHIATO ANCHE DI CADERE), PANZIERA DA URLO IN STRASS - COME SOTTOSEGRETARIO ALLO SPORT DECOLLA L’IPOTESI PRESTIPINO - VIDEO

pellegrini 2

Dagonota

Nella ridda di nomi che girano per il ruolo di sottosegretario allo Sport (chissà se per bruciarli o meno…) prende quota in area Pd quello di Patrizia Prestipino, ex assessore allo sport alla provincia di Roma con Zingaretti. La renzianissima “Patty”, tennista di provata fama, è stata legata a lungo a Riccardo Milana, già assessore allo Sport con Rutelli al comune di Roma, e ora segretario generale della Federazione Italiana Bocce. Non si sa ancora se ad affiancare il neoministro dello Sport Spadafora saranno uno o due sottosegretari. In questo caso, per il M5s, sarebbe scontata la conferma di Valente, già a fianco di Giorgetti nell’elaborazione di quella riforma dello sport silurata dal Cio che tanto sta facendo penare Malagò…

MERAVIGLIOSI

Roberta Marchetti per il Messaggero

pilato raggi barelli 1

Se la situazione politica sta spaccando a metà l' opinione pubblica, ci pensa lo sport a mettere tutti d' accordo. Orgoglio italiano ieri sera, in una villa nel Quartiere Nomentano, alla quinta edizione di #Meravigliosi, il gala organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto per celebrare i campioni azzurri. E quest' anno c' è molto da festeggiare dopo il successo ai campionati del mondo a Gwangju, in Corea del Sud: 15 medaglie, di cui 4 ori, 6 argenti e 5 bronzi. I medagliati, capitanati da Federica Pellegrini, durante la visita capitolina sono stati ricevuti in mattinata al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella, che si è congratulato con ognuno di loro, poi la festa.

simona quadarella 1

Per la Divina' Pellegrini è oro anche sul blu carpet - tra le prime ad arrivare, insieme a Matteo Giunta, e senza dubbio la più elegante con un abito a vestaglia di seta nera - poi ecco Simona Quadarella, Gregorio Paltrinieri - abito scuro e sneakers, inseparabile dalla fidanzata Letizia - Manila Flamini e Giorgio Minisini, coppia d' argento del nuoto sincronizzato, e ancora Gabriele Detti, Martina Carraro, Margherita Panziera, splendida in versione principessa moderna con il suo vestito corto fatto di strass, e la baby prodigio del nuoto azzurro Benedetta Pilato, che a soli 14 anni ha vinto l' argento ai Mondiali nei 50 rana.

Al gran completo la squadra di sincro in tutta la sua grazia anche in passerella, mentre a rappresentare il Settebello c' è il ct Sandro Campagna. Immancabile il presidente della FIN Paolo Barelli, accompagnato dalla famiglia, e tanti anche i dirigenti del mondo dello sport che non potevano mancare all' appuntamento, così come l' ex nuotatore Massimiliano Rosolino, indimenticabile in vasca.

simona quadarella

A fare gli onori di casa la sindaca Virginia Raggi, in tubino nero d' ordinanza e il neo eletto Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ma anche diversi vip e volti noti della movida romana come Nadia Bengala. Sono gli azzurri, però, le star della serata che sfilano con outfit super glamour davanti ai flash, concedendosi ai fotografi per gli scatti di rito, e poi tutti in villa a scatenarsi sulle note del dj set godendosi qualche drink.

Una delegazione di campioni che ci ha abituato a incassare successi senza smettere mai di emozionare. Sono davvero #Meravigliosi i nostri atleti, cresciuti a pane e sacrifici, capaci di dimostrare con il loro talento e il loro impegno l' inestimabile valore dello sport.

paltrinieri

Una festa stile libero' stra meritata.

3. PELLEGRINI

Da sportfair.it

Giornata speciale, ieri a Roma, per i medagliati del nuoto azzurro ai Mondiali di Gwangju. Federica Pellegrini e compagni sono stati ricevuti dal Presidente Mattarella, per poi essere protagonisti di una grande festa dal nome #Meravigliosi.

mattarella con i medagliati di gwangju

A margine dell’evento, la Divina ha avuto modo di parlare di un suo grande idolo, Cristiano Ronaldo, facendo un paragone tra calcio e nuoto e l’influenza che ha l’età in entrambi gli sport: “nel calcio è diverso, nel senso che loro arrivano anche a 40 anni. Tranquillamente. Nel nuoto è più difficile. Stiamo comunque parlando di Ronaldo, un vero fenomeno“, ha dichiarato alla ‘rosea’.

scarpe pellegrini

“Cosa muove un’atleta a spingersi a quest’età? Per quanto mi riguarda, la passione. Ma anche a certi livelli di professionismo, come campioni del calibro di Ronaldo, Federer e Valentino, è lo stesso“, ha aggiunto prima di chiedere un regalo a CR7: “ora regalami la Champions! Spero sia la volta buona“.

spadafora barelli giorgetti margherita panziera federica pellegrini 1 FEDERNUOTO FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO benedetta pilato PATRIZIA PRESTIPINO Patrizia Prestipino PATRIZIA PRESTIPINO PATRIZIA PRESTIPINO federica pellegrini matteo giunta 1 federica pellegrini matteo giunta federica pellegrini festa federnuoto spadafora barelli giorgetti 1

FESTA NUOTO 1 XENIA MAIESE - MERAVIGLIOSI - FESTA DEL NUOTO FESTA NUOTO

greg paltrinieri e la fidanzata 2 pilato raggi barelli