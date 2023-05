VIDEO! BALLANDO CON MEDVEDEV! DOPO UN MATCH INFINITO, INTERROTTO PIÙ VOLTE PER PIOGGIA, IL RUSSO LIQUIDA IL SUO GRANDE RIVALE TSITSIPAS E FESTEGGIA LA FINALE AGLI INTERNAZIONALI CONTRO RUNE A PASSO DI DANZA. MA GLI ADDETTI AI LIVORI NOTANO CHE LA CELEBRAZIONE DEL TENNISTA RUSSO E' LA RISPOSTA IRONICA E UN PO’ VELENOSETTA A TSITSIPAS CHE NEL 2022 A CINCINNATI… - LO SCAZZO STRACULT TRA IL GRECO E LA MADRE - FOTO BY MEZZELANI+VIDEO

Il veleno è nel balletto finale. Dopo un match infinito, interrotto più volte per pioggia, Medvedev liquida con un doppio 7-5 il suo grande rivale Tsitsipas e festeggia a passo di danza la finale agli Internazionali BNL d’Italia contro il danese Rune. Ma gli addetti ai livori notano che la celebrazione danzereccia del tennista russo altro non è che la risposta ironica e un po’ velenosetta a Tsitsipas che nel 2022 a Cincinnati dopo aver battuto Medvedev si era abbandonato a un non memorabile balletto.

I due tennisti si detestano e non fanno niente per nasconderlo. Tutto è iniziato in un match giocato nel 2018 a Miami. A Tsitsipas scappò la frizione e apostrofò l'avversario come lo "stronzo russo". L’altro lo descrisse come “un bambino che non sa lottare". A Melbourne, per la semifinale degli Australian Open 2021, ci fu una stretta di mano freddissima. Qualche giorno fa quando si sono incrociati sul ponte-passerella che troneggia al Foro Italico non si sono degnati di uno sguardo. Ci tenevano entrambi a vincere. Anche per la loro feroce rivalità.

E durante la semifinale Tsitsipas è arrivato perfino a chiedere alla madre di smettere di parlare in russo perché Medvedev poteva comprendere le sue indicazioni. Lei per tutta risposta ha lasciato offesa il box del tennista greco e si è andata a sedere da sola in tribuna…

