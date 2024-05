VIDEO: BESAME "LUCIO"! - LUCIANO SPALLETTI CHIEDE SCUSA ALLA GIORNALISTA FRANCESCA BENVENUTI PER LA "SBROCCATA" DOPO UNA DOMANDA SULL'ANNATA DISASTROSA DEL NAPOLI ("PREGO? PREEEGO? PREEEGOOOO?") - "HO INTERPRETATO MALE QUELLO CHE VOLEVA DIRE"- L'ITALIA PER GLI EUROPEI È QUASI FATTA: SCAMACCA E CALAFIORI CI SONO, I DUBBI TRA CENTROCAMPO E ATTACCO DOVE C’E’ UN POSTO DA ASSEGNARE. ANDRÀ A UNO TRA ORSOLINI, POLITANO E ZACCAGNI…

luciano spalletti chiede scusa alla giornalista francesca benvenuti 2

Alex Frosio per gazzetta.it -Estratti

A un mese esatto dall’inizio dell’Europeo dove arriviamo da campioni in carica - si parte con Germania-Scozia il 14 giugno a Monaco di Baviera - l’Italia è fatta. O quasi. (…) per Zaniolo niente Europeo. In realtà, forse Spalletti è stato largo: (…) la rosa dovrebbe essere già fatta per almeno 23 nomi su una rosa di 26. (…)

PORTIERI

Gigio Donnarumma è il numero uno indiscusso. (…) Come secondo sicuro ci sarà Guglielmo Vicario, strepitoso nel suo primo anno inglese al Tottenham. Per il terzo slot sarà ballottaggio: il Meret scudettato ma declinante nella tremebonda stagione del Napoli è insidiato dal rampante Carnesecchi, protagonista dell’Atalanta finalista di Coppa Italia ed Europa League.

luciano spalletti

DIFESA

Il reparto è praticamente completato. Con tanto di debuttante. (…) Riccardo Calafiori con ogni probabilità farà parte della spedizione europea. (…) Può giocare da centrale e da terzino sinistro (possibile, visto che mancherà l’infortunato Udogie). L’età è un dettaglio in un reparto di comprovata esperienza: a partire dalla falange interista, con Bastoni, Darmian, Acerbi. E poi Mancini, che ha risalito posizioni dall’arrivo di De Rossi, Scalvini e Buongiorno, leader del Torino che ha la quarta difesa della Serie A. Nel settore esterni, Di Lorenzo è un fedelissimo spallettiano, Dimarco il padrone della sinistra campione d’Italia, Cambiaso l’utile multiuso che si è imposto nella Juve. E poi c’è Bellanova: gli sono bastati 45’ di scorribande negli Usa per convincere il c.t.

I BALLOTTAGGI

luciano spalletti con la nazionale italiana di calcio 2

A centrocampo i senatori ci sono tutti: Jorginho, Barella, Locatelli, Cristante, Pellegrini, Frattesi. Il settimo biglietto per l’Europeo se lo giocano Bonaventura, El Shaarawy e, un po’ più indietro, Folorunsho. Resta l’attacco, e qui il nome nuovo ma non troppo è quello di Scamacca: partiva in svantaggio dopo l’ultima esclusione, ma lo strepitoso sprint con l’Atalanta ha fugato ogni dubbio. Sull’aereo per la Germania ci sarà, magari con la 9. Dentro, ovviamente, anche Chiesa, Retegui e Raspadori. Conti alla mano, anche qui manca un posto da assegnare: andrà a uno tra Orsolini, Politano e Zaccagni. Fuori dai giochi il crepuscolare Immobile e Lucca, sorpassato definitivamente da Scamacca.

ARTICOLI CORRELATI

luciano spalletti chiede scusa alla giornalista francesca benvenuti 5 luciano spalletti chiede scusa alla giornalista francesca benvenuti 3 luciano spalletti con la nazionale italiana di calcio luciano spalletti con la nazionale italiana di calcio 1 luciano spalletti chiede scusa alla giornalista francesca benvenuti 8 luciano spalletti luciano spalletti luciano spalletti luciano spalletti chiede scusa alla giornalista francesca benvenuti 6 luciano spalletti chiede scusa alla giornalista francesca benvenuti 7 luciano spalletti chiede scusa alla giornalista francesca benvenuti 1