VIDEO! CHIAMATE FREUD: TOTTI SOGNA IL FACCIONE DI FABIO CAPELLO E SI SVEGLIA TUTTO SUDATO - AI "GLOBE SOCCER AWARDS" DI DUBAI, L'EX CAPITANO RACCONTA DEL SUO INCONTRO "ONIRICO" CON DON FABIO: "LUI MI CHIEDE: “TE LA SENTI DI GIOCARE?”, E IO GLI RISPONDO: “MISTER NON CE LA FACCIO PIÙ" (UN INCUBO, MA CHE SE MAGNA LA SERA TOTTI?) - NEGLI EMIRATI IL "CAPITANO" HA RACCONTATO: "IL MONDIALE SENZA L'ITALIA È COME ROMA SENZA IL COLOSSEO" - VIDEO

Chiara Zucchelli per www.corrieredellosport.it

FRANCESCO TOTTI E NOEMI BOCCHI al Globe Soccer Awards 2022 di dubai 2

La prima uscita ufficiale, i primi sorrisi in posa per i fotografi dall’altra parte del mondo: Francesco Totti e Noemi Bocchi scelgono Dubai per il primo red carpet come coppia. Abito scuro per entrambi, smoking lui e vestito Yves Saint Laurent lei, hanno sfilato in occasione del Globe Soccer Award s di cui Francesco era padrino. In mattinata, invece, era stato ad Abu Dhabi per l’apertura dell’ufficio della Lega di Serie A, di cui è Ambassador. Poi andrà a vedere il Gran Premio di Formula Uno e, infine, al Mondiale in Qatar.

Impegni istituzionali e commerciali di altissimo profilo, da uomo di sport quale Totti è ed è sempre stato. Il gossip può essere messo da parte: la separazione con Ilary Blasi è in mano ai legali, la vicenda Rolex-borse anche, la volontà è solo quella di concentrarsi sul lavoro e sulla famiglia, per quanto allargata ora sia. Totti non ha più nulla da nascondere, vive la sua storia con Noemi alla luce del sole e le immagini di ieri ne sono una conferma.

FRANCESCO TOTTI E NOEMI BOCCHI al Globe Soccer Awards 2022 di dubai 1

NOEMI E IL CALCIO FEMMINILE

La ragazza gli è accanto, con discrezione si sta avvicinando al suo mondo, tanto che ha visitato anche una scuola di calcio femminile nelle scorse ore, e lascia che sia Totti a parlare. Di calcio, naturalmente, come ha fatto ieri prima e dopo gli impegni a cui ha partecipato: « Il Mondiale senza l'Italia è come Roma senza il Colosseo - ha ammesso il campione del Mondo 2006 -. E’ inusuale, per noi italiani è più che negativo. Sono cose che accadono e vanno prese nel modo giusto. Seguiremo un Mondiale diverso, ma resta una competizione importante con grandi squadre » .

FRANCESCO TOTTI E NOEMI BOCCHI - FOTO DI DIVA E DONNA 2

VOGLIA DI CHAMPIONS

Per quanto riguarda la vittoria finale, Totti dice che le favorite sono sempre le solite: «Francia, Brasile, Argentina, Germania e Spagna. Non ce n'è una in particolare, ai Mondiali può succedere di tutto. Giocando a novembre e dicembre, inoltre, non sai come arrivano i giocatori a livello fisico». Dal Mondiale alla Roma, la sua Roma: in questa stagione Francesco non è ancora stato all’Olimpico, ma con la sua agenzia gestisce Cristian Volpato, il “bambino”, per dirla alla Mourinho, che dalla Primavera ha fatto il salto in prima squadra: «Spero che la Roma possa risalire e tornare ai vertici. L'obiettivo principale è tornare in Champions League perché è il palcoscenico che merita».

FRANCESCO TOTTI E NOEMI BOCCHI al Globe Soccer Awards 2022 di dubai 3

LA CORSA SCUDETTO

Lo scudetto, invece, è una corsa che non riguarda i giallorossi, ma vede in pole il Napoli di Luciano Spalletti: «Sta andando oltre le aspettative e sta facendo grandi cose. Dovesse continuare così, le possibilità per le altre squadre di recuperare sarebbero minime. Milan, Inter e Juventus, però, non mollano mai. Fino alla fine sarà un campionato bello e combattivo. Bisogna vedere come torneranno i giocatori dopo il Mondiale. Se il Napoli manterrà questa continuità, però, penso che sarà difficile fermarlo».

Di certo, che sia oggi o sia domani, Totti spera che sia la Roma a dominare, prima o poi, la Serie A. Anche perché l’ultimo scudetto è quello che ha vinto lui da capitano con Capello come allenatore.

totti capello

IL SOGNO

I due si sono rivisti a Dubai e Totti ha svelato: «L’ho sognato per la prima volta mercoledì notte e gli ho detto: “Mister, ieri sera ti ho sognato”, ma non so la motivazione perché in 20 anni non era mai successo. Lui nel sogno mi chiede: “Te la senti di giocare?”, e io gli rispondo: “Mister non ce la faccio più”. È stato proprio un flash, e il giorno dopo l’ho incontrato. Incredibile». Anche per questo, oltre a Noemi e al primo red carpet insieme, Totti non dimenticherà facilmente questi giorni negli Emirati.

CAPELLO TOTTI FRANCESCO TOTTI E NOEMI BOCCHI - FOTO DI DIVA E DONNA 1