UNA “JOYA” PER MOU? - “SE DYBALA VENISSE ALLA ROMA GLI DAREI LA MIA MAGLIA NUMERO 10". TOTTI CONTINUA IL CORTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ARGENTINO CHE NICCHIA: "SCEGLIERO’ IL MEGLIO PER ME" - I DUE SONO ARRIVATI INSIEME A SAN SIRO PER L’INCONTRO ORGANIZZATO DA ETO’O: “TOTTI E’ UN IDOLO” – MA DYBALA HA PARLATO ANCHE CON ZANETTI (INTER): "ORA VADO IN VACANZA, NON SO ANCORA COSA FARÒ"