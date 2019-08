5 ago 2019 15:47

VIDEO! FAR WEST AND THE CITY – SCAZZOTTATA DA FILM DI BUD SPENCER IN METRO TRA I TIFOSI DEL LIVERPOOL E QUELLI DEL MANCHESTER CITY PRIMA DELLA FINALE DI SUPERCOPPA INGLESE VINTA DALLA SQUADRA DI GUARDIOLA AI RIGORI: VIDEO! - IL MANCHESTER UNITED CACCIA 80 MILIONI DI STERLINE, CIRCA 90 MILIONI DI EURO PER HARRY MAGUIRE DEL LEICESTER: E’ IL DIFENSORE PIÙ COSTOSO DI SEMPRE