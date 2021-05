VIDEO! FIORELLO DA’ LEZIONI DI TENNIS A DJOKOVIC! FOGNINI SPACCA UNA RACCHETTA, PERDE IN DUE SET CONTRO NISHIKORI E SALUTA GLI INTERNAZIONALI – TRAVAGLIA ELIMINA QUELLO SVALVOLATO DI PAIRE CHE ARRIVA A SCATTARE UNA FOTO (LA VEDREMO PRESTO SU INSTAGRAM?) DELL’IMPRONTA DI UNA PALLA CHIAMATA FUORI – OGGI TOCCA A SINNER...

Da gazzetta.it

fiorello djokovic

Internazionali ancora sfortunati per Fabio Fognini. Il ligure, numero 28 Atp, esce infatti sconfitto dalla sfida tutta “esperienza” (33 anni per l’azzurro, 31 per il giapponese) con Kei Nishikori, oggi numero 45 del mondo. Fognini viene eliminato in due set, 6-3 6-4 il punteggio, senza mai entrare davvero in partita.

fiorello djokovic

Nel primo set si ritrova dopo poco sotto 3-0, salva tre palle del possibile 4-0 e riesce a recuperare fino al 3-3. Ma non va oltre. In compenso spacca una racchetta. Nel secondo perde il servizio al terzo game e non trova mai nemmeno una palla break per cercare di pareggiare i conti. Peccato davvero.

TRAVAGLIA BATTE IL “SOLITO” PAIRE

travaglia

Stefano Travaglia, il primo dei nostri in campo, vola al secondo turno battendo il francese Benoit Paire 6-4 6-3 in un’ora e venti minuti. La sfida sul Grand Stand è stata caratterizzata dallo show nel secondo set del vero hipster del circuito, con la sua barbona e completo total black, che arriva a scattare una foto (la vedremo presto su Instagram?) dell’impronta di una palla chiamata fuori.

fiorello djokovic fabio fognini racchetta spaccata