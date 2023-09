19 set 2023 17:18

VIDEO-FLASH DA MILANO! – “QUESTI APPENA SALTANO I CONFINI DIVENTANO DEI TROGLODITI”. SOCIAL IN SUBBUGLIO PER I TIFOSI DEL NEWCASTLE, SBARCATI A MILANO PER VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS CONTRO IL MILAN, CHE PENSANO DI POTER FARE QUELLO CHE VOGLIONO. UNO SI È TUFFATO NEI NAVIGLI E HA PROVATO A GAREGGIARE A NUOTO CONTRO UNA CANOA – DA QUESTA MATTINA GLI INGLESI TRACANNANO BIRRA IN GIRO PER LA CITTÀ E SFOGGIANO DELLE PANZE DA SAGRA DELLA BIRRA (MA È MARTEDÌ, NON LAVORA NESSUNO IN GRAN BRETAGNA?)