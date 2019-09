VIDEO! UNA FUGA “SPECIAL” – GELO TRA LA D'AMICO E "IL DISOCCUPATO" MOURINHO AI 'BEST FIFA': IL SIPARIETTO SUL PALCO FINISCE MALE - LO 'SPECIAL ONE' SI E’ INNERVOSITO QUANDO ILARIA…VIDEO!

Presentatrice Ilaria D’Amico had gisteren haar handen vol aan José Mourinho. De Portugees leek weinig zin te hebben in een interview en besloot plotseling het podium te verlaten tot verbazing van D'Amico. 'Je moet hier blijven. Waarom ga je weg?' pic.twitter.com/AJtK3xC8nb — ?s ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?_ (@_A_Serie_A_Club) 24 settembre 2019

Non solo il gelo tra Ronaldo e la Fifa, e la vittoria a sorpresa di Messi. Tra i colpi di scena alla serata di gala a Milano per i Best Fifa Football Awards 2019, c’è stato un imbarazzante siparietto tra Mourinho e la conduttrice Ilaria D’Amico. Lo Special One ha risposto senza nascondere un certo fastidio quando la D’Amico le ha chiesto chi potesse allenare la Top 11.

“Chi la potrebbe allenare? Un allenatore disoccupato come me o Fabio Capello o qualcun altro, come Zenga - la risposta di Mourinho - perché non si possono allenare due squadre allo stesso tempo". L’ostacolo sembrava superato, ma poi la D’Amico con il sorriso sulle labbra ha sottolineato l'onestà di Mourinho nell'ammettere di essere disoccupato: il portoghese a quel punto si è innervosito ed ha abbandonato il palco infastidito. La conduttrice e compagna di Buffon ha provato a richiamarlo, ma non c’è stato nulla da fare.

