VIDEO! IL FUORIONDA DI SABELLI: "QUELLI CHE SONO IN GIUNTA CONI TIRINO FUORI LE PALLE" - LE PAROLE DEL PRESIDENTE DI 'SPORT E SALUTE' AL TELEFONO CON IL NUMERO 1 DELLA FEDERCALCIO GRAVINA DOPO IL CDA IN CUI È STATA DECISA LA DISTRIBUZIONE DEI FONDI (CIRCA 250 MILIONI) ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE – SABELLI CERCA DI INDIRIZZARE LE DECISIONI DELLA GIUNTA DEL CONI, UN ENTE PUBBLICO. ESSENDO SABELLI IL PRESIDENTE E AD DI UN'ALTRA SOCIETÀ PUBBLICA, QUESTO TENTATIVO RAPPRESENTA UN…

SPORT Fuorionda del presidente e ad di Sport e Salute Rocco Sabelli prima della conferenza stampa del 6 dicembre dopo il Cda in cui è stata decisa la distribuzione dei fondi per le federazioni sportive per il 2020. Sabelli è al telefono con tale Gabriele: con ogni probabilità si tratta del presidente della Figc Gabriele Gravina (i fondi per il calcio rappresentavano una delle questioni più spinose) "

Ecco perché si rompe il giocattolo in quella maniera lì... Bene bene, Poi ti dico adesso non posso parlare... perdonami sto per fare una conferenza stampa... Ma deliberato ovviamente... Mornati si è astenuto perché dice che deve portare la cosa in giunta... Quindi figuriamoci se questo fa un danno però sulla manovra non ha tirato fuori nessun problema... Ha chiesto: "Ah siete riusciti a tenere la Figc dentro? Sì? E come avete fatto?" Ma perché ti dispiace? "No, no volevo capire come avete fatto?" Spero che chi sta in giunta gli dice che la Federcalcio dentro è un valore per tutti Tu in giunta non ci sei, no? Però però bisogna che quelli che ci sono tirino fuori le palle... Senti Gabrie' bisogna risolvere il primo di problema, sennò non funziona".

Con tale telefonata Sabelli sta cercando di indirizzare le decisioni della giunta del Coni, l'organo esecutivo di un ente pubblico. Essendo Sabelli il presidente e ad di un'altra società pubblica, questo tentativo rappresenta un illecito. (Redazione alanews)

