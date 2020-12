VIDEO! LA FURIA “CECA” DI NEDVED: DOPO IL RIGORE NEGATO ALLA JUVENTUS IL VICEPRESIDENTE BIANCONERO E’ ESPLOSO E HA LASCIATO LA TRIBUNA – PERCHE’ INVECE DI PRENDERSELA CON L’ARBITRO NON RIFLETTE SUI SUOI ERRORI VISTO CHE E’ STATO LUI (INSIEME A PARATICI) A GIUBILARE IL VINCENTE MA NOIOSO ALLEGRI E A CONDURRE UN MERCATO INSODDISFACENTE? – GRANA DYBALA: L’ATTACCANTE ARGENTINO È RIMASTO PER 90 MINUTI IN PANCHINA AD ASSISTERE TRA NOIA E SBADIGLI ALLA DEBACLE BIANCONERA… - VIDEO

Da tuttosport.com

juve fiorentina nedved

L’incredulità, la rabbia. L’incapacità di darsi una spiegazione. A fine partita la Juventus - tutta, mica solo lo spogliatoio - è un concerto di imprecazioni, uno sbatter di pugni sui muri. In senso metaforico, ma mica tanto... Ché il nervosismo in qualche modo lo si sfoga. C’è un gran rimuginare su certi disastri fatti in campo, con annesse conseguenze che potrebbero costare carissime da qui alla fine della stagione.

C’è un fastidio di fondo per certe decisioni prese dall’arbitro che hanno condizionato parecchio: chiedere, per credere, al vicepresidente Pavel Nedved che ha lasciato la tribuna a metà ripresa, attonito, dopo uno dei tanti svarioni arbitrali.

nedved paratici foto mezzelani gmt 013

E c’è la frustrazione per la beffa, oltre ai danni, di non poter neanche provare a commutare quanto prima il nervosismo in carica positiva: la batosta contro la Fiorentina è infatti franata tra capo e collo bianconeri proprio a ridosso della sosta per le feste natalizie. Sempre ammesso che, sportivamente parlando, ci sia qualcosa da festeggiare.

DYBALA

Marco Gentile per il Giornale

La Juventus ha perso una brutta partita contro la Fiorentina chiudendo così amaramente il 2020.

dybala

La squadra di Andrea Pirlo è stata battuta dalla Fiorentina di Cesare Prandelli che quando vede bianconero è capace di imprese incredibili. La gara dello Stadium è stata condizionata pesantemente dall'espulsione di Juan Cuadrado per il bruttissimo intervento su Gaetano Castrovilli dopo soli 15 minuti del primo tempo. Da quel momento in poi la Juventus ha un po' staccato la spina non riuscendo quasi mai a rendersi pericolosa dalle parte di Dragowski. I bianconeri si sono anche lamentati furentemente con il direttore di gara La Penna per la mancata concessione di due calci di rigore e per la mancata espulsione di Borja Valero.

dybala

Oggetto misterioso

La Juventus ha tanti nodi da dover risolvere in questa stagione ma uno di questi, forse il più importante, ha un nome e un cognome ben preciso: Paulo Dybala. L'argentino dopo il piccolo problema fisico che l'ha tenuto fuori contro il Parma è tornato a disposizione di Pirlo per la sfida contro la Fiorentina. Il tecnico bianconero ha però deciso, come al solito, di puntare sulla coppia ormai consolidata formata da CR7 e Alvaro Morata.

DYBALA PIRLO

La Joya è dunque rimasto per tutta la partita in panchina ad assistere impotente e quasi annoiato alla sconfitta dei suoi compagni di squadra. Di certo l'espulsione di Cuadrado dopo 15 minuti ha cambiato i piani di Andrea Pirlo che ha dovuto fare di necessità virtù per non sbilanciare troppo la squadra che ha poi comunque incassato altri due gol. Non solo Dybala, però, perché anche il rendimento di Rodrigo Bentancur è calato vistosamente e ieri l'assenza di Adrien Rabiot si è sentita a centrocampo. Arthur è stato convocato d'urgenza per la debacle dell'ex giocatore del Psg ma anche il brasiliano resta un oggetto misterioso del mercato bianconero (a bilancio per 75 milioni di euro e sempre o quasi in panchina).

Social scatenati

nedved

I tifosi della Juventus non hanno preso bene questo accantonamento da parte di Dybala con molti utenti che hanno riversato la loro rabbia sui social: "Abbandonare la panchina é da codardi. Devi sostenere la tua squadra SEMPRE. É facile restare solo quando si vince. Sulla panchina dopo il terzo gol é rimasto solo quello che tutti criticano e che forse a gennaio verrà ceduto, Paulo Dybala", e ancora: "Dybala non è entrato con la Juve sotto in casa e gli ha preferito Bernardeschi. Immagino sia normalissimo nel mulino bianco nero", tanti i messaggi di questo genere in favore della Joya e di fatto "contro" le scelte di Pirlo.

