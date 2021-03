VIDEO! GERMANIA KAPUTT: STORICA VITTORIA DELLA MACEDONIA DEL NORD A DUISBURG! GLI AUTOGOL: “IL NOSTRO CAMPIONATO SARA’ ANCHE IN DECLINO MA STASERA PANDEV (GENOA) E ELMAS (NAPOLI) HANNO STESO I TEDESCHI” - LA COSA MIGLIORE DI LITUANIA-ITALIA, VITTORIA DEGLI AZZURRI A PARTE, SONO LE IRONIE SOCIAL – “SENZA PUBBLICO, VAR E GOAL LINE TECHNOLOGY. E COL CAMPO SINTETICO! SEMBRA UN TORNEO PRIMAVERILE DELLE SCUOLE MEDIE” - SENSI DECISIVO, SVEDKAUSKAS, VECCHIA CONOSCENZA DI FIORENTINA E ROMA, PARA TUTTO. ITALIA PRIMA NEL GIRONE – VIDEO

La Nazionale di Mancini conquista la terza vittoria in altrettante gare di qualificazione a Qatar 2022. A Villnius l’Italia fatica a sbloccare il match e chiude il primo tempo sullo 0-0. Nella ripresa entrano in campo Chiesa e Sensi e gli Azzurri cambiano marcia. Al 47’ è il centrocampista dell’Inter a sbloccare il match. L’Italia sfiora il raddoppio con Immobile e Ciro fa 2-0 al 95' su rigore. Azzurri primi a punteggio pieno nel gruppo C

Elmas è nella storia della Nord Macedonia. Un suo gol a cinque minuti dal termine ha dato alla propria Nazionale la storica vittoria sulla Germania di Löw in una partita ufficiale. La Nord Macedonia ha vinto 2-1. Era già andata in vantaggio nel primo tempo con Pandev. Poi il pareggio tedesco nella ripresa con Gundogan su rigore. Quindi la rete decisiva di Elmas. Ai tedeschi non sono bastati i nove minuti di recupero.

Un risultato che ha del clamoroso. Adesso nel gruppo J per le qualificazioni Mondiali, l’Armenia è prima a punteggio pieno e al secondo posto appaiate ci sono appunto Germania e Nord Macedonia. La sconfitta farà molto discutere in Germania dove è già noto che il ct lascerà l’incarico dopo gli Europei.

