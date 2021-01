VIDEO! IBRA HA DETTO A LUKAKU "DONKEY" (ASINO) O "MONKEY" (SCIMMIA)? LA DIFFERENZA NON È DI POCO CONTO SIA IN VISTA DELLA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CHE DI SANREMO – SUL WEB, INFATTI, MOLTI CHIEDONO AD AMADEUS (INTERISTA) DI LASCIARLO A CASA: “CHE NE DICE LA RAI DEL SUPEROSPITE DI SANREMO CHE È UN RAZZISTA SPUDORATO?” – MA LO SVEDESE NEGA IN MODO RISOLUTO: “NEL MONDO DI ZLATAN NON C’È POSTO PER IL RAZZISMO” - VIDEO

Matteo Cruccu per corriere.it

La scena madre del derby di Coppa Italia di martedì, la lite furibonda tra Ibrahimovic e Lukaku, rischia di lasciare degli strascichi che esulano dal ristretto campo pallonaro.

Che già si è diviso tra chi ritiene che i riferimenti ai riti voodoo del milanista nei confronti dell’interista siano «cose di campo» (Antonio Conte dixit) e chi invece vi ha ravvisato uno spiacevole retrogusto razzista (che Ibrahimovic, in un post su Twitter e Instagram, nega in modo risoluto: «Nel mondo di Zlatan», ha scritto, non c’è posto per il razzismo. Siamo tutti della stessa razza, siamo tutti uguali, siamo tutti giocatori, alcuni meglio di altri»).

A marzo lascerà Milanello

Il fatto però è che Ibra ai primi di marzo lascerà Milanello per partecipare a un altro «campionato», il Festival di Sanremo, dove sarà ospite speciale per quasi tutte le sere e dove il pubblico non è più soltanto quello degli appassionati di calcio, ma ben più ampio ed eterogeneo. Ebbene, tra molti di costoro, almeno sui social (twitter in primis), vi è già una robusta componente che si è iscritta alla seconda lettura riguardo alla «grande lite». Ovvero che lo svedese avrebbe travalicato l’insulto per l’insulto, esondando nel razzismo vero e proprio.

Il dibattito

«Dopo la frase infelice di ieri sera, siamo ancora convinti che #Ibrahimovic sia l’uomo adatto a condurre #Sanremo con Amadeus?» dice un utente , mentre un altro ironizza:«Non vedo l’ora di sentire che insulti razzisti Ibrahimovic rivolgerà ai cantanti al prossimo festival di Sanremo».

Oppure : «Che ne he ne dice la Rai del superospite di Sanremo che è un razzista spudorato? Io non lo vorrei pagare coi miei soldi, grazie». E così via. E , in attesa di vedere se questo, da sentiment iniziale sui social, possa trasformarsi in una valanga di «Ibra, no grazie», sarebbe curioso anche capire a che partito si iscrivono il dg della Rai Salini e Amadeus.

