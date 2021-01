Uno scontro senza precedenti, una lite pazzesca, una (quasi) rissa da far paura. Con protagonisti Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, in un derby di Coppa Italia che entrerà sicuramente nella storia. “Vai a fare i tuoi riti voodoo di m... da un’altra parte. Piccolo asino”. Boom, Ibrahimovic pesantissimo. Così Lukaku è scattato da zero a cento in un attimo, poco dopo aver subito un fallo da Romagnoli nel finale del primo tempo del derby di Coppa Italia: “Dai, andiamo dentro!”, la replica del belga.

Di nuovo Ibra: “Vai a chiamare tua madre e fate quei riti voodoo di m...”. Una scontro senza precedenti tra i due giganti, compagni di squadra al Manchester United. La ‘sfida’ è proseguita all’intervallo: “Fuck you and your wife - ancora Romelu -. Parliamo di tua madre? È una p...”. I due si sono poi diretti verso il tunnel, con il nerazzurro - incontenibile - trattenuto dai compagni. Lo svedese, invece, era già entrato negli spogliatoi.