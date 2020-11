VIDEO! IBRACADABRA – LA ROVESCIATA CAPOLAVORO DI ZLATAN REGALA AL MILAN LA VITTORIA A UDINE - LA SQUADRA DI PIOLI SEMPRE PIÙ PRIMA CON 16 PUNTI - 7 GOL IN 4 PRESENZE: IBRA E' SEMPRE PIU' DECISIVO ANCHE A 39 ANNI – ANTONIO POLITO: "CHE IL CALCIO ITALIANO SIA PIÙ O MENO QUELLO DI DIECI ANNI FA È PROVATO DAL FATTO CHE IBRA NE È ANCORA IL DOMINATORE" – VIDEO

Da gazzetta.it

Il solito Ibrahimovic. Grazie al gol decisivo dello svedese e a quello di Kessie nel primo tempo, il Milan espugna la Dacia Arena battendo l'Udinese per 2-1 nel lunch-match della sesta giornata.

Il match è vibrante fin dai primi minuti, con l'Udinese che crea insidie con Pussetto e l'ex di turno Deulofeu. Il Milan prende in mano le redini del gioco e si rende pericoloso dalle parti di Musso con Saelemaekers che però spara a lato. Al 16' il vantaggio rossonero: Ibrahimovic riceve e aspetta l'inserimento di Kessie che appena dentro l'area di rigore apre il piatto e buca la porta dei bianconeri siglando il suo secondo centro stagionale. Col passare dei minuti l'Udinese alza il baricentro e costringe la squadra di Pioli sulla difensiva senza, però, creare grandi occasioni.

Allo scadere di primo tempo proteste friulane per un presento fallo di Ibra su Okaka in area. Nella ripresa i friulani partono con il piede sull'acceleratore e dopo appena tre minuti conquistano un rigore per un fallo di Romagnoli su Pussetto. De Paul trasforma ed è 1-1. Il Milan abbozza una reazione, ma non crea particolari pericoli dalle parti di Musso. Pioli prova a cambiare qualcosa inserendo Diaz, Rebic e Dalot e gli effetti si palesano al minuto 83': il croato scodella in mezzo per Ibrahimovic che anticipa due difensori friulani e in rovesciata riporta avanti i suoi. È il gol che regala ai rossoneri la decima vittoria stagionale.

