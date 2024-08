7 ago 2024 22:37

VIDEO! LACRIME AZZURRE – LORENZO SIMONELLI DOPO L'ELIMINAZIONE DAI 110 OSTACOLI: “SONO A PEZZI, NON SO QUANDO E SE MI RIPRENDERÒ. TUTTO BENE, POI QUELL'ERRORE, CAZZO” – SERGIO MASSIDDA PIANGE PER LA DELUSIONE NEL SOLLEVAMENTO PESI: “L’AVEVO PROMESSO A MIO NONNO CHE NON C’E’ PIU’” – IL PIANTO LIBERATORIO DI TAMBERI, FURLANI, ERRANI-PAOLINI – CESARE CREMONINI SUI SOCIAL: “LE LACRIME SONO BANDITE DAL LINGUAGGIO DEL NOSTRO TEMPO. LE OLIMPIADI SONO QUEL DISEGNO UMANO CHE SE NE RIAPPROPRIA...I PIU’ FORTI PIANGONO” – VIDEO