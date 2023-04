21 apr 2023 16:05

VIDEO! “JOSE’, ABBIAMO TANTI CAMPIONI IN STUDIO” – E MOURINHO A SKY UMILIA FANTANTONIO: “CASSANO E’ LI’?” – LO “SPECIAL” VUOLE RESTARE E ZAZZARONI CHIEDE ALLA NUOVA AD LINA SOUKOULOU: “ALLUNGAGLI ‘STO CONTRATTO. LA ROMA NON PUO’ PERDERE MOU” - L’ESULTANZA SHOW A UN MINUTO DALLA FINE E LA RINCORSA ALL’ALLENATORE DEL FEYENOORD SLOT CHE NON GLI HA STRETTO LA MANO: “RESPECT. SE QUESTO E'IL TUO GIOCO, DEVI ANDARE A CASA, IN FRETTA” – VIDEO