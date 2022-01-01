ARIANNA RAVELLI per il Corriere della Sera
CASSANO RICOVERATO IL POST DELLA MOGLIE
totti cassano 44 cassano al real madrid CASSANO MANCINI orecchino cassano
VIDEO - “NON PREOCCUPATEVI, DOMANI SI TORNA A CASA, CARICHI COME SEMPRE, SI VOLA” - CASSANO, RICOVERATO IN OSPEDALE A GENOVA PER LE COMPLICAZIONI LEGATE AL COVID, RASSICURA TUTTI: “CHE SPAVENTO MA ORA STO BENE” – LA MOGLIE SI INCAZZA SUI SOCIAL CONTRO CHI HA DETTO CHE FANTANTONIO NON ERA VACCINATO – LE PAROLE DEL PROF. BASSETTI CHE LO HA CURATO – VIDEO-
CASSANO RICOVERATO IL POST DELLA MOGLIE
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BONUS TERME: DA TOP A FLOP! - PER COLPA DELLA BUROCRAZIA L’INCENTIVO, PENSATO PER FAVORIRE LA RIPRESA DEL SETTORE (E CHE HA RISCOSSO MOLTO SUCCESSO), È STATO PRATICAMENTE AZZERATO. L’8 GENNAIO ALMENO 150MILA ITALIANI, CHE L’AVEVANO OTTENUTO, LO PERDERANNO - TUTTI INCAZZATI: CITTADINI E OPERATORI. TRANNE INVITALIA…
DOPO IL PUGNO A FRANCESCO FACCHINETTI CONOR McGREGOR MINACCIA NEYMAR - L'IRLANDESE NON HA GRADITO L'ULTIMA FOTO DEL CALCIATORE DEL PARIS SAINT-GERMAIN CON L'ALTRO POPOLARE COMBATTENTE CHARLES OLIVIERA, RIVALE DI McGREGOR. "STANERÒ QUEI DUE", HA SCRITTO "THE NOTORIUS" AGGIUNGENDO L'EMOTICON DI UNA PISTOLA…
CAFONALINO DEL CATETERE TEATRALE - A ROMA IL CLUB "OTIUM" METTE IN SCENA LA COMMEDIA "QUANDO RISORGE IL SOLE", CON 35 ATTORI NON PROFESSIONISTI, UNO PIU' GIURASSICO DELL'ALTRO, IMPARRUCCATI E IN COSTUME - SUL PALCO, TRA GLI ALTRI, SILVANA E GIANLUIGI AUGERO, LUCIO E FRANCESCO DESSOLIS, DAVIDE MOSCATO, GIANNI E MARIA ROMANA IETTO, ALBERTO E MARIA TERESA DI VECE, DANIELA SCHIAZZANO E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
CONTRORDINE: PER DIMAGRIRE BISOGNA MANGIARE – AL POSTO DI AFFIDARVI A DIETE CHE PROMETTONO DI FAR PERDERE PESO A TEMPO RECORD, METTETE IN TAVOLA ALIMENTI A CALORIE NEGATIVE. IN QUESTO CASO POTRETE DIMAGRIRE MANGIANDO – VI CHIEDETE COME SIA POSSIBILE? IN BASE A QUESTA TEORIA, SE UN ALIMENTO È PARTICOLARMENTE POVERO DI CALORIE, PUÒ SUCCEDERE CHE L'ENERGIA SPESA PER DIGERIRLO SUPERI QUELLA IMMAGAZZINATA…