mario balotelli barcolla e cade in strada a lignano pineta

L'Italia esce da Euro 2024 malamente, portandosi dietro la solita coda di polemiche e veleni. E mentre sui social i tifosi si accapigliano prendendosela con Spalletti e i giocatori, c'è qualche ex che non risparmia le frecciate. Tra questi anche Mario Balotelli, che ha postato il video del gol a Euro 2012 contro la Germania con la frase "Repeat". Per qualcuno, un messaggio proprio al ct che non l'ha convocato.

Poi, dopo qualche ora, proprio Balotelli torna protagonista sui social, ma stavolta in maniera passiva. Qualcuno lo ha filmato in vacanza a Lignano Pineta mentre si rotola a terra in mezzo alla strada, con chiare difficoltà ad alzarsi. «Ha fatto serata», scrive chi ha pubblicato il video. «Anche così è più in forma degli attaccanti della Nazionale», ha commentato qualcuno ironicamente.

