DE MICHELI DA FAZIO

Ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa", la ministra dei trasporti e delle infrastrutture Paola De Micheli ha parlato anche del caso Suarez: “Ho ricevuto una telefonata da Fabio Paratici, che conosco da molti anni. Mi ha chiesto un’informazione che non riguarda l’esame di lingua", ha detto.

Poi ha spiegato: "Mi ha informato che Suarez aveva fatto una parte della richiesta online per la cittadinanza, che non si era completata per motivi che non erano conosciuti. Mi ha chiesto se si potesse capire come completare il processo. Abbiamo ritenuto che fosse meglio rivolgersi a chi si occupa quotidianamente di questi temi”.

PICCININI

nedved paratici foto mezzelani gmt 013

Sandro Piccinini, giornalista e opinionista, ha commentato nel corso di ‘Sky Calcio Club’ la questione relativa a Luis Suarez e al possibile coinvolgimento della Juventus e di Fabio Paratici nell’esame-farsa di Perugia:

LUIS SUAREZ E SIMONE OLIVIERI

“Noi non sappiamo quali dichiarazioni ha rilasciato ai magistrati Paratici, ma c’è la giustizia sportiva. Io contesto a Paratici la leggerezza di aver pensato che il superamento dell’esame potesse portare all’ottenimento della cittadinanza pochi giorni dopo, non c’erano proprio i tempi.

SANDRO PICCININI

Ora bisogna capire il coinvolgimento per la giustizia sportiva essendo Paratici un tesserato, avendo ricevuto l’avviso di garanzia evidentemente la giustizia sportiva lo considera coinvolto. Non so se la Juventus possa essere coinvolta visto che il calciatore non è stato tesserato, ma lui magari a livello personale qualcosa rischia essendo coinvolto in prima persona. Adesso andranno valutati tutti gli aspetti. Sicuramente c’è stata leggerezza e non è molto bello a livello di immagine”.

