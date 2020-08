VIDEO! “PORCA PUTTANA!” – LO SFOGO DI UN FRUSTRATISSIMO LECLERC. POI LE SCUSE VIA SOCIAL - IL MONEGASCO AL PIT STOP HA URLATO LA SUA RABBIA PER LA DISASTROSA SITUAZIONE E IL RITARDO NELL’OPERAZIONE DI RICARICA DELL'ARIA DI CUI NON ERA INFORMATO. “DESOLATO, DOVEVO SPEGNERE IL MICROFONO, NON L’HO FATTO APPOSTA...”

Ecco cosa è successo al pit stop sotto SC di @Charles_Leclerc . Lo avvertono della ricarica dell'aria ma lui non rendendosi conto alla ripartenza che aveva la radio accesa si è lasciato andare ad una giusta scarica di adrenalina #Ferrari #Onboard #BelgianGP #Leclerc #PitStop pic.twitter.com/SQdG7bc67a — Alex Brunetti (@deadlinex) August 30, 2020

DA GAZZETTA.IT

LECLERC

Tra i momenti “difficili” della Ferrari nel corso del GP del Belgio di ieri, da registrare anche l’imprecazione di Charles Leclerc al pit stop. Il monegasco, che non si è accorto di avere la radio accesa, alla ripartenza ha urlato una frase in francese “Putain de ça race”, un po’ l’equivalente del nostro “Porca p.......”. Lo hanno subito avvisato dai box e lui stesso si è immediatamente scusato.

Il monegasco e Sebastian Vettel hanno sicuramente disputato una gara di sacrificio e lo sfogo di Charles, nel pieno dell’adrenalina e delle difficoltà, è per certi versi comprensibile. Da spiegare l’accaduto. Charles è stato fermato per il pit stop e sulla sua Ferrari è stata caricata precauzionalmente dell’aria, operazione di cui non era informato e gli ha fatto perdere ulteriore tempo.

LECLERC TWEET

ARRABBIATO Nel ripartire, già arrabbiato per la situazione di difficoltà, ha pensato che si fosse aggiunto un problema o un errore dei meccanici e ha sbottato la frase, che non era però rivolta contro nessuno, ma alla situazione difficile in generale. Tanto che poi in pista gli hanno detto che a fine gara gli avrebbero spiegato l’accaduto. E a fine gara, comunque, lo stesso Leclerc è tornato sullo sfogo avuto via radio, chiedendo comprensione. “Sono desolato per il team radio, forse avrei dovuto spegnere il microfono dopo il pit-stop. Non è stato fatto apposta” le parole del monegasco su Twitter.

ferrari leclerc vettel charles leclerc LECLERC