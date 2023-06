VIDEO! “RESTO ALLA ROMA PER VOI” – LE PAROLE DI MOURINHO ALLA SQUADRA DOPO LA FINALE PERSA DI EUROPA LEAGUE – LA STILETTATA ALLA SOCIETA’ QUANDO GLI VIENE CHIESTO DEL PESSIMO ARBITRAGGIO: “SOLO IO METTO LA FACCIA PER PARLARE DI QUESTI FATTI. SONO UN POCHINO STANCO. IO SONO SOLO L'ALLENATORE, MA ALLA FINE SONO PIÙ DI QUESTO”- DAN FRIEDKIN IN VERSIONE “CHI L’HA VISTO?”: E’ SPARITO ALLA FINE DELLA PARTITA – VIDEO

Estratto da corrieredellosport.it

José Mourinho vuole di più dalla sua Roma. Vuole di più per farla crescere, per spingerla in alto e riuscire a raggiungere obiettivi ancor più importanti. Così ieri sera dopo la conferenza stampa di fuoco per ribadire ai Friedkin la sua volontà di restare ma pretendendo di più, Mourinho non si è frenato anche nell'intervista ufficiale ai canali ufficiali della Roma.

Così quando il giornalista del club gli ha chiesto dell'arbitraggio pessimo di Taylor, Mourinho seccato ha risposto: "Però come sempre tu fai la domanda a me. E come sempre solo io metto la faccia per parlare di questi fatti. Sono un pochino stanco, veramente. Io sono solo allenatore, ma alla fine sono più di questo".

Mourinho è stanco. Stanco di lottare da solo contro gli arbitri, di dover gestire da solo la comunicazione del club e di dare battaglia in solitaria, senza l'aiuto della società che in questa stagione è rimasta in silenzio, senza sostenere pubblicamente l'allenatore. Mourinho vuole di più dalla società per restare, e lo ha fatto capire chiaramente.

