VIDEO! “ZANIOLO SALTA CON NOI!”, IL CORO DEI TIFOSI DELLA LAZIO FA INCAZZARE IL TALENTO GIALLOROSSO CHE SI E’ ROTTO IL LEGAMENTO CROCIATO: “INFERIORI, FATE PENA” - CHI FERMERA’ LA LAZIO? IMMOBILE TRIS E 11ESIMA VITTORIA CONSECUTIVA PER LA BANDA INZAGHI CHE SALE A 3 PUNTI DALLA JUVE CAPOLISTA (CON UNA PARTITA DA RECUPERARE) – DOMENICA PROSSIMA C’E’ IL DERBY – VIDEO

Da corrieredellosport.it

Dopo i cori contro la madre, oggi la Curva Nord ha cantato direttamente contro Nicolò Zaniolo. Il settore più caldo dei tifosi della Lazio ha infatti rivolto cori indelicati contro il trequartista della Roma che domenica scorsa si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro: "Zaniolo salta con noi", il coro partito nel corso dell’anticipo della ventesima giornata di Serie A tra Lazio e Sampdoria.

zaniolo 2

Al coro è arrivata la risposta del ragazzo tramite i social. Una storia Instagram che attacca coloro che non hanno risparmiato un attacco nei suoi confronti nel momento più complicato della sua carriera: "Fate pena", il primo messaggio su una storia Instagram dove rispondeva a un tifoso laziale che aveva 'taggato' lui e la madre Francesca Costa in un video in curva Nord. Storia cancellata per far posto a un altro messaggio: "Inferiori, sempre forza Roma".

LAZIO SAMP

Da corrieredellosport.it

Nessuno riesce a fermare la Lazio. La marcia trionfale della squadra di Simone Inzaghi non conosce ostacoli: con la Samp è arrivata l’11ª vittoria consecutiva che, almeno per stasera, consente ai biancocelesti di salire a tre punti dalla Juve capolista (con una partita da recuperare con il Verona il 5 febbraio)

Immobile va più forte di Higuain

zaniolo 8

Il successo porta ancora una volta la firma di Immobile, autore di una tripletta che consolida il suo trono di capocannoniere e lo porta a 23 reti in campionato. Di questo passo il record di Higuain (36 gol con il Napoli) è destinato a essere polverizzato (dopo 20 giornate il Pipita nell’anno magico era arrivato a quota 20). Immobile è salito a 122 gol in Serie A, 112 con la maglia della Lazio. A completare la giornata le reti di Caicedo e Bastos, con Linetty che ha reso solo meno pesante il passivo.

Lazio, partita decisa in venti minuti

Non c’è stata storia all’Olimpico, è bastato poco alla Lazio per far emergere l’enorme differenza che c’è in questo momento con la Sampdoria: esattamente venti minuti, in cui sono arrivati tre gol che hanno praticamente messo in ghiaccio la partita e consentito a questo gruppo eccezionale di scrivere un’altra pagina di storia. La Lazio è la quinta squadra della storia della Serie A a registrare una striscia di 10 vittorie consecutive dopo Inter, Juve (4 volte), Napoli e Roma (2).

immobile 8

Inzaghi fa 100 vittorie, sfatato il tabù Ranieri

immobile 0

Dopo il tabù Napoli, oggi la Lazio (sempre in rete in casa nelle ultime 24 partite) ne ha sfatato un altro, quello di Claudio Ranieri, che era imbattuto contro i biancocelesti da 8 partite e che ha chiuso in 10 per l’espulsione di Chabot. Inzaghi ha centrato la vittoria numero 100 nel giorno in cui ha raggiunto Maestrelli nel numero di partite sulla panchina della Lazio (183): sotto la sua gestione 350 gol realizzati, un’enormità.

Lazio, ora il Napoli e la Roma

simone inzaghi

L’allenatore ha avuto anche la possibilità di gestire la rosa al meglio (fuori nel secondo tempo i diffidati Radu e Acerbi) in vista del derby di domenica prossima con la Roma. Prima però ci sarà un’altra notte da brividi, martedì con il Napoli al San Paolo nei quarti di finale di Coppa Italia.

ciro immobile e la moglie jessica

ciro immobile e la moglie jessica

ZANIOLO