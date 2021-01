“NESSUNO VUOLE OFFENDERE LA POLIZIA MA NEMMENO VOGLIAMO CHE UN ALTRO ESSERE UMANO ABUSI DEL PROPRIO POTERE” – LE SCUSE A META’ DI GIANNA "NONNINI" DOPO LA BUFERA SUSCITATA DAL SUO VIDEO IN CUI I POLIZIOTTI VENGONO RAFFIGURATI COME MAIALI – GASPARRI ACCUSA: “PEGGIO LA PEZZA DEL BUCO” - MATTIOLI: "LA NANNINI CHIUDE IL SUO TWEET COME SE CI FOSSE ANCORA RUMOR A PALAZZO CHIGI QUANDO LO SBIRRO NON POTEVA CHE ESSERE UN PICCHIATORE FASCISTA. URGE AGGIORNAMENTO" - VIDEO