Basta poco, ad un calciatore diventato già un idolo, per rendere felici i suoi tifosi, tipo premiare con un semplice commento su Instagram la loro creatività. È successo ad Alex Garini, la cui video-dedica per l'attaccante del Napoli Osimhen è stata apprezzata dallo stesso nigeriano: risate, applausi e fiamme, il tutto tradotto in simboli. Tanto è bastato per scatenare l'euforia generale, soprattutto di Garini, che ha risposto prontamente: "Grande Victor, spero un giorno di conoscerti da vicino".

Il video di Alex Garini per Osimhen

Per non far perdere a nessuno dei suoi quasi 85mila follower la gioia per il commento di Osimhen, Alex Garini ha creato un nuovo post, che ha presentato così: E niente, il campione mi ha risposto". La video-dedica dal titolo inequivocabile ("Osimhen") ideata da Garini lo ritrae, vestito da frate, tessere le lodi dell'attaccante azzurro, cantando in lingua napoletana.

