Un brutto fallo di Adrian Martinez durante Venezuela-Argentina ha rischiato di far terminare in anticipo la carriere di Leo Messi: al 27' Adrian Martinez, difensore del Deportivo La Guaira, è entrato duro sulla tibia della Pulce. L'arbitro uruguaiano Leodan Gonzalez ha ammonito Martinez ma poi, richiamato dal Var, ha rivisto l'intervento estraendo il cartellino rosso. L'argentino del Psg invece si è rialzato dolorante dopo circa quattro minuti anche per l'intervento dei medici.

Attimi di paura in occasione della sfida, valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022. Sul dribbling secco di Messi, Martinez - in campo dal 25' al posto dell'infortunato Velazquez - è intervenuto con il piede a martello sulla tibia sinistra della Pulce. Un intervento che poteva costare molto caro all'ex Barcellona.

Tacchetti spianati quelli del padrone di casa, con la gamba dell'attaccante che si è piegata in modo innaturale. Tutti si sono accorti immediatamente della gravità del fallo, con Messi che ha accusato il colpo, molto dolorante. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-3 grazie ai gol messi a segno da Lautaro Martinez, Joaquin Correa. Ora bisognerà valutare le condizioni di Messi in vista del match contro il Brasile in programma domenica.

