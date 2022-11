14 nov 2022 14:05

VIDEO! I MIGLIORI ANCELOTTI DELLA NOSTRA VITA – "RE CARLO", OSPITE DI FABIO FAZIO, STRAZIA “I MIGLIORI ANNI” DI RENATO ZERO – IL BOTTA E RISPOSTA CON IBRAHIMOVIC CHE GLI RICORDA: “HO AVUTO FORTUNA AD AVERTI COME ALLENATORE, MA ANCHE TU HAI AVUTO FORTUNA AD AVERMI COME GIOCATORE" – ANCELOTTI ALLONTANA LA PENSIONE: "FARE IL NONNO? NO, STO BENISSIMO AL REAL. CON MIO FIGLIO IN PANCHINA HO UN RAPPORTO DIRETTO, ANCHE PERCHÉ PUÒ DIRMI COSE CHE ALTRI NON MI DICONO..."