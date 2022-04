VIDEO! A MOU-SO DURO - “DOPO AVERTI SENTITO IN RADIO MI ASPETTAVO UNA DOMANDA PIU’ AGGRESSIVA. TI CAGHI UN POQUITO SOTTO DAVANTI A ME” – MOURINHO PRENDE DI PETTO IL CRONISTA DEL "TEMPO" ALESSANDRO AUSTINI IN CONFERENZA STAMPA E DOPO LA VITTORIA CONTRO LA SAMP ATTACCA ANCORA: “A ROMA SI PARLA SOLO COSE DI NEGATIVE. E’ DURA". POI SMENTISCE LE VOCI DI CESSIONE DI CRISTANTE - SUL RINNOVO MKHITARYAN: “IO LO VOGLIO QUA E LUI VUOLE RIMANERE” – QUANDO TOTTI DISSE A AUSTINI: "RIDI, RIDI…" - VIDEO

L’allenatore della Roma José Mourinho e i giornalisti. Nella conferenza stampa del 2 aprile, prima di Sampdoria Roma, il cronista del Tempo Alessandro Austini chiede: “Vista la prestazione nel derby, quest’assetto diverso con due giocatori dietro Abraham può diventare definitivo, visto che siamo alla fine della stagione? La difesa a tre è la strada anche per il futuro?”.

Risposta di Mourinho: “Dopo averti sentito ieri in radio mi aspettavo una domanda molto più aggressiva e violenta, non così facile. La conclusione sarà che tu in radio sarai super aggressivo, super violento, e dopo arrivi qui e ti caghi un poquito davanti a me. Giocare a tre è una cosa che ha dato stabilità alla squadra, e alle caratteristiche con cui giochiamo noi, con El Shaarawy o Zalewski come quinto. Giocare a tre ci ha dato stabilità. Domani continuiamo così, prossima stagione non so. Giocare con due dietro Tammy: non è che abbiamo giocato così, c’è una dinamica che dipende da come l’avversario cerca di adattarsi a noi. Noi conoscevamo la Lazio molto bene e abbiamo deciso di giocare con Cristante e Sergio in posizione di controllo, e con Miki e Pellegrini in quella posizione”.

Austini è opinionista a Teleradiostereo e da tempo esprime posizioni critiche sulla direzione tecnica di Mourinho.

Ieri ha detto che non chiedono ad Allegri di Bernardeschi e Peppino… chi è Peppino? “Ho detto un nome casuale. Ho nominato anche Dzeko, a Roma invece di parlare di Zalewski che sta giocando ed è arrivato a 9 anni, invece di parlare di Bove che è arrivato a 10 anni si parlano solo cose di negative e di chi non gioca. E’ dura”.

Su Mkhitaryan? “Sta facendo una grande stagione. Io lo voglio qua e lui vuole rimanere, è anche l’idea di Pinto. Raiola è innamorato dei suoi giocatori e lo farà restare. Se Micki vuole restare lo farà restare”.

