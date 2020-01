MA CHE SENSO HA CONTINUARE A CONSERVARE QUESTA LEGGE SUL SILENZIO ELETTORALE NELL’ERA DEI SOCIAL? LA "BESTIA" DI SALVINI È ENTRATA IN AZIONE, INCURANTE DEGLI ATTACCHI DEL CENTROSINISTRA - LA LEGGE ATTUALE VIETA DI PARLARE IN TV O ALLA RADIO E INVECE NON FA CENNO A TUTTI GLI ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE. GIÀ IN PASSATO I "RICHIAMI" DELL' AGCOM SI SONO RIVELATI UN DETERRENTE INEFFICACE…