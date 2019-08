30 ago 2019 13:15

VIDEO! DEL PIERO SHOW: PALLEGGIA SULLE STRISCE PEDONALI A TOKYO (UNA VIA DI MEZZO TRA “HOLLY E BENJI” E I BEATLES A ABBEY ROAD) - “E PER L'ULTIMO GIORNO IN GIAPPONE DIREI CHE UN PO' DI 'CALCIO DI STRADA' CI STA TUTTO! È STATA UN'ALTRA BELLISSIMA ESPERIENZA. ARIGATO” – A TOKYO NEL '96 'PINTURICCHIO' PORTO' CON UN SUO GOL LA JUVE SUL TETTO DEL MONDO. E' STATO L'ULTIMO SUCCESSO INTERNAZIONALE DEI BIANCONERI - VIDEO