VIDEO! "HA TIRATO IL RIGORE PEGGIO DI DIANA ROSS ALLA CERIMONIA INAUGURALE DI USA ’94!" - LA RICONOSCETE DAL SEDERINO A PIZZO? ANCHE SE LEI PREFERISCE IL TENNIS, E' STATA TRA LE PROTAGONISTE DELLA PARTITA DEL CUORE – HA LAVORATO CON LA CARRA’, HA SOSPESO UN TOUR (“A NESSUNO FREGAVA DELLA MIA MUSICA”) E ORA VIVE A FIRENZE COL COMPAGNO – DI CHI SI TRATTA? - VIDEO

DOLCENERA

1. Il numero 23 non l’ho scelto a caso…

2. Forza politici! Noi tifiamo per voi nella vita perché è anche un po’ tifare per noi! E abbiamo tifato per voi anche in campo

3. Considerando che il mio primo calcio ad un pallone l’ho dato un giorno prima della partita del cuore, quando ho chiesto gentilmente al mio compagno di insegnarmi come si ferma la palla e come si tira di piatto, la mia partita è andata benissimo!

4. L’ala sinistra, mi si confà: è un lavoro di sacrificio e di grandi corse e io ci sono abituata… al sacrificio

DOLCENERA

5. Ordinata e quasi impeccabile, fino a che Enrico Ruggeri non mi chiede di tirare un rigore… e siccome io nella vita devo sentirmi preparata, quando so di non sapere non compenso con lo slancio ma combino una frittata! La prossima andrà meglio!

6. Mi rimangono nel cuore persone fantastiche che ho potuto conoscere o rincontrare!

DOLCENERA

Da corriere.it

Il nome d'arte

Nel 1996 Dolcenera si è trasferita a Firenze per frequentare la facoltà di Ingegneria meccanica. Nel capoluogo toscano ha incontrato il chitarrista Francesco Sighieri, con il quale ha fondato una band (I codici zero). In seguito all'incontro nel 2000 con il produttore Lucio Fabbri la cantautrice ha ottenuto il suo primo contratto discografico. Ha scelto il suo pseudonimo prendendo spunto da una canzone di Fabrizio De André contenuta nell'album «Anime salve».

dolcenera 45

Music Farm

Nel 2005 Dolcenera ha partecipato al reality show Music Farm, condotto da Simona Ventura. Ha vinto in finale contro Fausto Leali, ma la cantautrice non ha un ricordo positivo dell'esperienza. Ha raccontato nel 2015 a Vanity Fair: «Avevo vinto Sanremo Giovani, mi spinsero a partecipare a quel reality, antesignano di X Factor. Lo sentivo, non era nelle mie corde. Mi lasciai convincere, sbagliando.

dolcenera 55

Ricordo quando incontrai Simona Ventura e Giorgio Gori, che allora guidava Magnolia: “Voi volete carne da macello da buttare via alle prime puntate”. Attraversai il peggio: il gossip della stampa (si parlò molto dell'infatuazione di Francesco Baccini per lei, ndr.), i palazzetti vuoti di ascoltatori e pieni di telespettatori. Sospesi il tour. A nessuno fregava più della mia musica».

Attrice in «Scrivilo sui muri»

Nel 2006 Dolcenera ha debuttato come attrice: ha interpretato Benny, la migliore amica del personaggio interpretato da Cristiana Capotondi, nella commedia di Giancarlo Scarchilli «Scrivilo sui muri».

dolcenera 59

Nel 2016 Dolcenera è stata coach della quarta edizione del talent show The Voice of Italy, insieme a Raffaella Carrà, Emis Killa e Max Pezzali. Alla fine del programma la cantautrice ha portato alla vittoria la concorrente della sua squadra Alice Paba.

The Voice of Italy

