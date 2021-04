VIDEO! "MISTER, STAI FACENDO LA TELECRONACA!”; “QUAGLIA, PENSA A GIOCARE E NON ROMPERE I COGLIONI. CHE CAZZO VUOI?” – SCAZZO QUAGLIARELLA-GATTUSO A MARASSI, IL NAPOLI SUPERA LA SAMP, SI INFIAMMA LA VOLATA CHAMPIONS - IL MISTERO DELL'ESPULSIONE DI IBRA, L’ARBITRO MARESCA AVREBBE CAPITO "SEI UN BASTARDO" AL POSTO DI "MI SEMBRA STRANO" - PIRLO: "DYBALA? DECIDERÀ LA SOCIETÀ. LA MIA STAGIONE? MI DO UN 6 DI STIMA..."

Da sport.sky.it

quagliarella gattuso

Emerge qualche particolare in più sul confronto Ibrahimovic-Maresca che ha portato all'espulsione dello svedese al 60' di Parma-Milan. Da un lato la versione dell'equivoco, filtrata in serata dallo stesso Ibra, secondo la quale l'arbitro avrebbe percepito la frase "sei un bastardo" al posto di "mi sembra strano". Dall'altra quella di altri testimoni secondo i quali Maresca avrebbe capito bene. La frase intera, come si riesce in parte a decifrare riascoltando i rumori di fondo di tutta la scena, sarebbe stata "vai a casa, vai a casa, se non ti interessa, se non ti frega che cosa fai qua?" prima appunto del finale "mi sembra strano eh!". Frase a quanto pare arrivata dopo una serie di punzecchiature di Ibra a Maresca iniziate già nel primo tempo, sempre dello stesso tenore.

Rosso per cumulo

ibra pioli

Un rosso insomma per "cumulo" dopo un avviso di Maresca a Ibra, non preceduto però da un cartellino giallo che forse sarebbe stato opportuno, e come altri arbitri di solito fanno. Non Maresca, che ha scelto una strada più diretta, confermando la sua fama di arbitro che non tollera provocazioni anche se non plateali, e che potrebbero essere placate da una misura meno drastica.

Cosa rischia Ibra?

Ora si attende il verdetto del Giudice Sportivo: Ibra rischia due giornate di squalifica per espressioni irriguardose nei confronti dell'arbitro, salvo poi l'eventuale ricorso che comunque non potrebbe evitargli almeno un turno di stop, automatico in caso di espulsione.

PIRLO

ibra maresca

Livia Taglioli per gazzetta.it

"Abbiamo interpretato bene la gara, partendo con l'atteggiamento giusto, sembrava tutto facile - ha commentato l'allenatore della Juve Andrea Pirlo ai microfoni di Sky dopo il 3-1 conquistato contro il Genoa -, poi alla fine del primo tempo, abbiamo subito un'occasione per mancanza di concentrazione, situazione che poteva costarci cara. Nella ripresa ci siamo abbassati troppo e non abbiamo sfruttato qualche occasione che ci avrebbe consentito una gara più tranquilla".

pirlo dybala

STAGIONE E PAGELLE— Sull'andamento della stagione Pirlo non si fa sconti: "Quest'anno in qualche partita più abbordabile abbiamo perso punti per strada. Tutti i giorni bisogna sentirsi sotto esame, io in particolare perché sono alla prima esperienza perché ho questa passione per il calcio che ho fin da bambino. Le difficoltà mi portano a lavorare di più e a migliorare. Fin qui mi do un 6 di stima perché potevo fare di più. Quando non si raggiungono determinati risultati la colpa è dell'allenatore. La mia idea di calcio è quella di dominare il gioco, ma quest'anno non siamo riusciti sempre a metterla in atto".

DYBALA PIRLO

SU DYBALA E RONALDO— Pirlo ha poi parlato del futuro di Paulo Dybala, attaccante argentino che non ha ancora rinnovato il contratto: "Su Dybala valuta la società, la mia fortuna è allenare campioni come lui. Non lo abbiamo mai avuto a disposizione quest'anno, ora è tornato e lo sfrutteremo per questo rush finale di campionato. Ma le decisioni finali spettano ai dirigenti". Sull'episodio della maglia che Ronaldo getta a terra a fine gara: "Ci teneva a far gol, soprattutto visto che la partita si era messa in una certa maniera. Fa parte dei campioni, vogliono sempre fare il meglio. Sono cose normali che capitano".

gattuso quagliarella