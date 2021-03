VIDEO! "NOI ASPETTIAMO IL SORTEGGIO. E VOI"? IL PORTO PERCULA LA JUVE E POI PESCA IL CHELSEA NEI QUARTI DI CHAMPIONS - SFIDE DA SBALLO: BAYERN-PSG E REAL-LIVERPOOL! IL CITY DI GUARDIOLA AFFRONTERA’ IL DORTMUND DI HAALAND. SONO STATI SORTEGGIATI ANCHE GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI- (SPOILER: LE DUE SUPERFAVORITE BAYERN E CITY NON SI POTRANNO INCONTRARE IN FINALE)

Da gazzetta.it

CHAMPIONS LEAGUE

Bayern Monaco-Psg e Real Madrid-Liverpool in vetrina, Manchester City-Borussia Dortmund e Porto-Chelsea in seconda fila. Questa la classifica d'interesse dei quarti di finale di Champions sorteggiati a Nyon, in Svizzera. Le gare d'andata si giocheranno il 6 e 7 aprile, quelle di ritorno il 13 e il 14 aprile.

LE SEMIFINALI

Sono stati sorteggiati anche gli accoppiamenti delle semifinali e il destino ha voluto che Bayern e City, le due superfavorite, non si incontreranno eventualmente in finale. Infatti le vincenti di Bayern-Psg e City-Dortmund saranno avversarie nel turno successivo, così come chi passerà tra Real-Liverpool e Porto-Chelsea.

bayern champions