"Suarez, il calciatore della Juve" (Fabio Fazio) pic.twitter.com/IKrn5k6Qky — Diletto Le Otto (@Amookeena) December 6, 2020

Fabio Fazio ha ospitato il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli nel suo "Che tempo che fa" e nel corso dell'intervista si è parlato anche del "caso Suarez". Tra tutte le dichiarazioni a fare scalpore è stato un lapsus di Fabio Fazio, che ha fatto stizzire i tifosi della Juventus, scatenati sui social. Infatti, nel porre una domanda al ministro, il conduttore ha affermato:

"Il suo nome è apparso in questa vicenda per l'esame di italiano di Suarez, il calciatore della Juve", L'errore non è sfuggito ed è stato sottolineato soprattutto tramite Twitter, dato che Suarez è passato dal Barcellona all'Atletico Madrid.

Le parole del ministro su Paratici

Il dirigente bianconero Fabio Paratici si è rivolto al ministro Paola De Micheli per chiedere informazioni sull'iter da seguire circa l'esame che il calciatore uruguayano avrebbe dovuto sostenere all'università per stranieri, a Perugia, nell'iter per ottenere la cittadinanza. "Ho ricevuto una telefonata da Fabio Paratici, ma mi ha chiesto in realtà una cosa che non c’entra con l’esame di Suarez - ha spiegato la De Micheli - Suarez aveva fatto online una parte della richiesta, non si era completata. Mi ha chiesto se si poteva capire come completare il processo, abbiamo ritenuto che si dovesse rivolgere a chi si occupa di questi temi".

