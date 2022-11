LA VIDEO-SBROCCATA DI CASSANO: “A QUEI BUFFONI E PAGLIACCI CHE CONTINUANO A FARE IL PARAGONE MESSI-MARADONA: ATTACCATEVI AL CAZZO, MESSI E’ UNICO” - BRUNO PIZZUL IN TACKLE: “A MESSI NON BASTEREBBE VINCERE IL MONDIALE PER ESSERE ACCOSTATO A MARADONA” – RICHARLISON E’ UNA PIPPA COME DICE CASSANO? LA RISPOSTA DI IVAN ZAZZARONI E, DI RIMBALZO, DI ANTONIO CONTE – COME MAI A COMMENTARE IRAN-USA NON CI SARÀ ANDREA STRAMACCIONI? VIDEO

MESSI O MARADONA? – Cassano sembra avere le idee chiare: “A quei buffoni e pagliacci che continuano a fare il paragone Messi-Maradona: si mettano l'anima in pace perché mi stanno spaccando il culo". Poi, affonda il colpo, in punta di penna: "Messi non vi caga neanche, ha rivoluzionato il calcio, è unico e nessuno mai sarà come lui. Lo capite o no? Attaccatevi al cazzo".

Bruno Pizzul, ospite di Diaco a “Bella ma’”, la pensa in modo leggermente diverso: “A Messi, non basterebbe vincere il Mondiale per essere accostato a Maradona.

Coloro i quali che hanno conosciuto il calcio di Maradona e il calcio di Messi, non possono accettare confronti di questo tipo. E lo dico con tutta l’ammirazione possibile per Messi”. L’ex telecronista Rai parla anche del bacino tra Zoff e Bearzot dopo la vittoria nel Mondiale 1982 e della semifinale del ’90 tra Italia e Argentina. Sul tono usato per commentare la sconfitta, “Machu” Pizzul ammette: “E’ più facile contenersi nella delusione che nell’entusiasmo”. Una lancia spezzata in favore di Adani?

RICHARLISON E’ UNA PIPPA? Cassano torna sull’attaccante del Brasile: "Non l'ha mai presa, ha fatto gol di stinco. Il gol in rovesciata contro la Serbia? Ha sbagliato lo stop. Su di lui non cambio idea: se uno è una pippa resta una pippa". Di tutt’altro avviso Ivan Zazzaroni a “Tutti convocati” su Radio 24: “Richarlison è un eccellente giocatore, Conte lo ritiene un attaccante importante”

ARIDATECE STRAMA! Come mai a commentare Iran-Usa non ci saranno Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni? C’entra qualcosa il fatto che contro il Galles l’ex allenatore dell’Inter aveva esultato alla rete degli iraniani? Per la telecronaca sono stati designati Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro…

