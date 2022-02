8 feb 2022 11:57

VIDEO! SOFIA GOGGIA MAHMOODATA: “ANCHE IO HO I BRIVIDI OGGI CHE SONO TORNATA SUGLI SCI NON SO ESPRIMERMI” – LA FUORICLASSE AZZURRA POSTA UN VIDEO SUI SOCIAL CON LA CANZONE VINCITRICE DI SANREMO E AMMETTE: "NON SO SE FARÒ LA LIBERA”. LA GOGGIA STA TENTANDO IL RECUPERO-LAMPO DOPO UN BRUTTO INFORTUNIO: "È GIÀ UN MIRACOLO ESSERE IN CINA” – VIDEO