VIDEO STRACULT! CON CHI CE L’HA CASSANO? "UN GIORNO VI DIRÒ CHI SI È AZZARDATO A DIRE CHE COME MESSI “CE NE SONO TANTISSIMI’. UN GENIO DEL CALCIO. UNO CHE FA LE TELECRONACHE E PENSA DI SAPERE TUTTO. IO GLIEL’HO DETTO IN FACCIA QUANDO L’HO VISTO: CAMBIA MESTIERE’" – VIERI METTE IL CARICO: “E’ IL PIU’ GRANDE SCEMO CHE C’E’ IN ITALIA” – A CHI CORRISPONDE L’IDENTIKIT DEL TELECRONISTA? TUTTI GLI INDIZI PORTANO A… - VIDEO

"Un giorno vi dirò chi si è azzardato a dire che come Messi “ce ne sono tantissimi’. Un genio del calcio…". Antonio Cassano scatenato durante la diretta su Bobo TV. Pur senza nominare mai il diretto interessato, Cassano ha dato degli indizi importanti: "Uno che fa le telecronache e pensa che solo lui sa tutto. Io gliel’ho detto in faccia quando l’ho visto: ‘Ma che roba hai detto su Messi?’. E lui ‘No ma sai…’. ‘Cambia mestiere’, gli ho detto. Sapete che non le mando a dire". Vieri mette il carico: "Uno scemo, il più grande scemo che c’è in Italia".

Con chi ce l’ha Fantantonio? Tutti gli indizi portano a Fabio Caressa. In un'intervista di qualche anno fa il telecronista di Sky aveva detto: "A Messi farebbe bene andare via dal Barcellona e il Barcellona in questo momento farebbe bene a fare un passo oltre Messi. Sostituirlo? Sì, di giovani ce ne son tanti. Tanti Messi no, però sostituti ce ne sono"…

