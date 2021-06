VIDEO! VALENTINA BISTI MEJO DI LUIGI NECCO! LA GIORNALISTA DEL TG1 TRAVOLTA DALL’ENTUSIASMO DEI TIFOSI NON RIESCE A CONCLUDERE IL SERVIZIO. SCENE CHE HANNO RICORDATO QUELLE DI LUIGI NECCO A “NOVANTESIMO MINUTO” AI TEMPI DEL NAPOLI DI MARADONA – MANCINI ASPETTA L’AUSTRIA O L’UCRAINA (SABATO SERA A WEMBLEY) E AGGANCIA POZZO A QUOTA 30 PARTITE DI IMBATTIBILITÀ: “MA LUI HA VINTO ANCHE ALTRE COSE IMPORTANTI, AL MOMENTO SIAMO INDIETRO...” – IL COLPO DI TACCO AL VOLO CHE HA INFIAMMATO L’OLIMPICO – VIDEO

Da gazzetta.it

“Meglio di così non si poteva”. Dopo il successo 1-0 sul Galles che chiude con un tre su tre la prima fase dell’Italia a Euro 2020 il c.t. Roberto Mancini commenta: “Avremmo potuto fare un gol in più ma loro si sono difesi tutta la partita, sono una squadra fisica. Poi era caldo... Siamo stati bravissimi”.

Il tecnico ha così eguagliato lo storico record di Pozzo di 30 partite senza perdere: “Pozzo ha vinto anche altre cose importanti, al momento siamo indietro...”, ha sorriso Mancini alludendo ai successi. Quest’Italia può sognare l’Europeo? “Tutte quelle che passano il turno e vanno agli ottavi sono in lizza per vincere”, se la cava con una battuta Mancini. “Senza difficoltà? No, le partite sono tutte difficili, non si può vincere sempre perché qui ci sono i migliori giocatori e non è così scontato”.

Ha colpito la scelta di Mancini di cambiare ben otto giocatori degli undici iniziali rispetto alla Svizzera, ma il risultato è rimasto un successo: “L’identità è rimasta la stessa e credo che sia importante, dico che cambiando qualche giocatore non dovrebbe cambiare niente perché tutti sanno quello che devono fare, e il prodotto non cambia”. Verratti si è ripreso il posto da titolare?

“Oggi hanno dimostrato di essere tutti titolari. Era una partita che volevamo vincere anche se poteva non servire a nulla, ma riuscirci è stato una questione di mentalità, non era facile. Non esistono i titolari, esistono solo gli undici che vanno in campo”. Infine il commiato dopo tre partite all’Olimpico: “Salutiamo Roma e la ringraziamo. E dedichiamo quanto fatto finora a tutti i ragazzini che hanno sofferto in questo anno e mezzo e speriamo che possano tornare a divertirsi al più presto perché se lo meritano”

