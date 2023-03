LA VIOLENZA TRA I TIFOSI DEL NAPOLI E QUELLI DELL'EINTRACHT FRANCOFORTE E' DOVUTA ALLE ALLEANZE ULTRAS - I TEDESCHI SONO GEMELLATI CON LE CURVE DELL'ATALANTA (CHE DETESTANO I TIFOSI AZZURRI), I NAPOLETANI CON I SUPPORTER DI BORUSSIA DORTMUND E MONACO 1860, ARCI-RIVALI DEL FRANCOFORTE - I CAMPANELLI D'ALLARME C'ERANO GIÀ ALL'ANDATA QUANDO GLI ULTRAS TEDESCHI ANDAVANO A CACCIA DI NAPOLETANI - I VIDEO DELLA GUERRIGLIA URBANA A NAPOLI

In seguito agli scontri avvenuti all'andata tra le due tifoserie, è stato vietato l'ingresso di tifosi dell'Eintracht al «Maradona» per il match di questa sera. Il Ministro degli Interni per primo aveva preso questo provvedimento per evitare problemi di ordine pubblico. Da lì una telenovela, conclusasi solo con la decisione del Tar Campania: no a residenti e nati a Francoforte.

[…] Per comprendere il divieto, il cui scopo è evitare disordini, bisogna ripercorrere la storia dei rapporti tra le due tifoserie. Gli ultras dell'Eintracht Francoforte - che in Italia hanno creato problemi anche nel 2018 - sono da tempo acerrimi nemici di quelli del Napoli. Il dissidio è legato a gemellaggi scomodi: i partenopei con Borussia Dortmund e Monaco 1860; i tedeschi con l'Atalanta.

Si sapeva che sarebbe stato un ottavo di finale problematico per l'ordine pubblico e in occasione del primo atto è successo di tutto. Tra il 20 e il 21 febbraio i tifosi dell'Eintracht cercavano i napoletani in giro per la città per picchiarli, da qui diversi feriti. […]

