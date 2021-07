6 lug 2021 10:29

IL VIRUS BLOCCA I MOTORI: LA PANDEMIA STRAVOLGE IL CALENDARIO DI FORMULA 1 E MOTOGP - IN AUSTRALIA CANCELLATE LE TAPPE PER IL COVID: “ORA VALUTIAMO DIVERSE OPZIONI”, SI LEGGE SUL PROFILO TWITTER DELLA FORMULA 1 – IN MOTO GP È STATO AGGIUNTO UN SECONDO GP DELL'ALGARVE, IN PORTOGALLO. L'OBIETTIVO È DI TORNARE A CORRERE SULLO SPETTACOLARE CIRCUITO DI PHILLIP ISLAND IN AUSTRALIA NEL 2022..