25 mar 2024 19:50

VIVA LA "VIDAL" LOCA - L'EX CENTROCAMPISTA DI JUVE E INTER ARTURO VIDAL È STATO DENUNCIATO IN BRASILE PER AVER LASCIATO L'APPARTAMENTO DI RIO DE JANEIRO, IN CUI VIVEVA QUANDO GIOCAVA CON IL FLAMENGO, SENZA PAGARE GLI ULTIMI MESI DI AFFITTO E IN CONDIZIONI PESSIME "CON SPORCO, MUFFA, OGGETTI PERSONALI ABBANDONATI, MOBILI ROTTI E INUTILIZZABILI" - LA SOCIETÀ CHE GESTISCE L'IMMOBILE AFFERMA DI AVER SPESO OLTRE 42MILA EURO PER RIPARARE I DANNI…