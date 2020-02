VOGLIO UN CARNEVALE SPERICOLATO! TOTTI NEI PANNI DI VASCO E ILARY CON LA TUTINA SEXY DI ACHILLE LAURO - ALLA FESTA IN MASCHERA PER I 40 ANNI DELLA SORELLA LA BLASI HA DELIZIATO TUTTI CON LA SUA IRONIA E CON UN NON MEMORABILE KARAOKE SULLE NOTE DI "ME NE FREGO" - VIDEO

Novella Toloni per il Giornale

totti in versione vasco alla festa di compleanno in maschera della sorella di ilary

Ilary Blasi è stata la protagonista indiscussa della festa di compleanno della sorella Silvia. In occasione del 40esimo della sorella maggiore della popolare conduttrice, la famiglia Blasi ha organizzato una festa a sorpresa rigorosamente in maschera. Tema della serata i personaggi della musica italiana ed internazionale. All'esclusivo party sono così arrivati invitati travestiti da Loredana Berté, Patty Pravo, Lady Gaga e Kylie Minogue, personaggio quest'ultimo scelto dalla festeggiata Silvia Blasi.

A stupire tutti è però stata Ilary Blasi che per la serata ha scelto di vestire gli iconici panni di Achille Lauro, nella versione proposta nella prima serata del Festival di Sanremo, quella di un moderno San Francesco. Mantello nero in velluto e tutina sexy attillata, Ilary ha catalizzato l'attenzione degli invitati mettendo in mostra un fisico davvero invidiabile.

Esuberante e ironica come sempre, la moglie di Francesco Totti ha condiviso sui social foto e video della stravagante serata fatta di balli e soprattutto di karaoke. Per calarsi maggiormente nei panni di Achille Lauro, Ilary Blasi ha scelto di riempirsi il corpo di tatuaggi finti, per assomigliare ancora di più al giovane cantante. I contenuti multimediali condivisi nelle storie del suo profilo Instagram hanno fatto letteralmente impazzire i follower della Blasi.

A diventare virale è stato però il video della performance della conduttrice Mediaset che, a metà serata nel momento karaoke, è salita sul palchetto allestito ai margini della sala per intonare le note del brano sanremese "Me ne frego". Ilary Blasi ha iniziato a cantare avvolta in un mantello nero in velluto, proprio come aveva fatto Lauro all'esordio sul palco dell'Ariston, poi nel momento clou della canzone si è spogliata mostrando la sexy tutina.

Con il suo fisico da far invidia alle influencer più giovani, alla soglia dei 40 anni, Ilary ha mostrato tutto il suo sex appeal ma anche la sua ironia, interpretando la canzone di Achille Lauro con impegno e soprattutto a ritmo di musica. Il tutto ripreso, attimo dopo attimo, dall'obiettivo indiscreto dei cellulari degli invitati e postato sui social per la felicità di fan e curiosi che hanno decisamente gradito.

