E VOI COSA FARESTE CON OLTRE MEZZO MILIARDO DI EURO? LA VITA DA NABABBO DI MESSI, CHE CON UN CONTRATTO DA 4 ANNI SI METTE IN TASCA QUASI 139 MILIONI A STAGIONE: LA VILLA CON DIVIETO DI SORVOLO E UNA STANZA È DEDICATA ALLE MAGLIETTE SCAMBIATE CON GLI AVVERSARI, IL JET DA 13,7 MLN, L’HOTEL E LE SUPERCAR. LA BARCA PERO’ LA PRENDE A NOLEGGIO…

Salvatore Riggio per corriere.it

Il contratto da mezzo miliardo

MESSI 3

Il contratto faraonico di Lionel Messi non è più un segreto per nessuno, dopo essere stato spiattellato al mondo dal quotidiano spagnolo, El Mundo. Al di là delle polemiche, che non si placano e difficilmente si placheranno in tempi brevi (viste anche le difficoltà economiche nelle quali versa il Barcellona), la Pulce in tutti questi anni ha sempre vissuto come un re in Catalogna.

MESSI SUPERCAR

E non avrebbe potuto vivere diversamente con oltre mezzo miliardo di euro in quattro anni. Anzi, per la precisione 555.237.619 euro, ovvero quasi 139 milioni a stagione. Lordi, ovviamente. Quindi, con un ingaggio del genere, non può più fare scalpore la villa di Miami, un appartamento di lusso acquistata poco tempo fa.

Un immobile dal valore di sette milioni di euro nell’elegante Porsche Design Tower, completata nel 2017, che si trova sul lungomare di Sunny Isles. Brandizzato dall’omonimo produttore tedesco di supercar, l’edificio vanta tre montauto che consentono ai residenti di parcheggiare il proprio veicolo sullo stesso piano della propria suite. Ma la villa di Miami non è l’unica proprietà di lusso di Messi.

MESSI HOTEL

La casa a Barcellona con divieto di sorvolo, una stanza solo per le magliette da calcio

Vista mare e in una zona di divieto di volo, la casa di Messi a Barcellona vale 6,2 milioni di euro. È situata nell’esclusivo sobborgo di Castelldefels e ha un piccolo campo da calcio, una piscina, una palestra coperta e un parco giochi per i suoi tre figli. Inoltre, il fuoriclasse argentino ha una stanza intera per la sua collezione di magliette, scambiate con gli avversari in tutti questi anni di carriera.

L'aereo a lungo raggio

Tra le ricchezze di Messi, c’è anche un jet privato che vale 13,7 milioni di euro. È stato realizzato da un’azienda argentina e progettato per la famiglia Messi con i nomi di sua moglie, Antonella, e dei bambini Thiago, Ciro e Mateo che compaiono sui gradini del velivolo.

MESSI YACHT

Questo jet praticamente è un mondo a parte: ha una cucina, due bagni, posti a sedere per 16 persone, i sedili possono essere piegati e trasformati in otto letti. Insomma, il massimo dei comfort e anche di più. Nel marzo 2020 il jet fu costretto a un atterraggio d’emergenza a Bruxelles, in Belgio.

L'hotel

Messi ha comprato anche un albergo da quasi 30 milioni di euro nella città costiera di Sitges, a circa 42 chilometri da Barcellona. L’Hotel «MiM Sitges» ha quattro stelle ed è a soli 100 metri dal mare. Dispone di 77 camere, tra le quali cinque junior suite e una suite, e costa circa 150 euro a notte durante l’alta stagione per soggiornare in una camera standard. Inoltre, c’è lo Sky Bar sul tetto che vanta viste panoramiche sulla città e sul Mar Mediterraneo, nonché una piscina. Oltre a esserci una sauna, un bagno turco, docce sensoriali, vasca immersione fredda e piscina con acqua salata.

MESSI JET

Le auto

La sua collezione d’auto vale, si dice, 3.5 milioni di euro. A partire dalla sua Pagani Zonda da 1,7 milioni di euro. Messi possiede anche una GranTurismo S e una GranTurismo MC Stradale, oltre che essere stato visto con una Ferrari F430 Spider e una Range Rover.

La barca a noleggio: 45 mila euro a settimana

La famiglia Messi ne aveva noleggiata una la scorsa estate per passare delle vacanze da sogno per un giro attorno a Ibiza e Formentera. Si trattava della splendida barca charter Seven C che misura quasi 92 piedi di lunghezza. Il noleggio costa più di 45mila euro a settimana: dotata di interni di lusso, la nave può ospitare 10 ospiti in quattro stanze, tra cui una master suite, una cabina Vip e due cabine doppie.

MESSI VILLA