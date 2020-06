VOLANO STRACCI E CARTE BOLLATE TRA BALOTELLI E IL BRESCIA! DOPO LA RICHIESTA DI REINTEGRO DI SUPERMARIO, CELLINO CONTRATTACCA: SI VA IN TRIBUNALE - ENTRO LA FINE DELLA SETTIMANA PARTIRA' IL RICORSO DEL CLUB PER LA RISOLUZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO. SECONDO IL BRESCIA, BALO NON AVREBBE SFRUTTATO CIÒ CHE IL CLUB GLI AVEVA MESSO A DISPOSIZIONE (ONLINE) FREQUENTANDO POCO GLI ALLENAMENTI ORGANIZZATI DALLO STAFF DI LOPEZ...

Tra Massimo Cellino e Mario Balotelli è arrivato il momento di dirsi addio. E non sarà attraverso un lungo abbraccio, ma per vie legali.

Oggi il Brescia invierà all' attaccante una lettera di risposta alla sua richiesta di reintegro in squadra fatta pervenire all' alba della mattina di domenica. E la risposta del Brescia, assistito dall' avvocato Mattia Grassani, sarà un rinvio in tribunale. Entro la fine della settimana infatti dovrebbe partire il ricorso per la risoluzione unilaterale del contratto.

Ieri Balotelli ha seguito la tabella di lavoro degli ultimi giorni.

Quindi allenamento di mattina a Torbole Casaglia dalle 9 alle 10 (circa un' ora di corsa ed esercizi) e poi verso le 19 la sessione pomeridiana. E, come accaduto altre volte, anche ieri mattina Mario si è fermato a discutere con il d.s. Stefano Cordone. Invece che farlo però a favore di visuale dei cronisti presenti al centro sportivo, i due si sono chiusi in uno spogliatoio per circa 10 minuti. Mario ha poi lasciato i campi per rientrare a casa e lavarsi dopo aver sudato

L' attaccante anche ieri ha così continuato il suo percorso di riatletizzazione in solitaria con la squadra che invece sta lavorando da una settimana con Diego Lopez in vista della ripresa del campionato. Tornando alla querelle tra Cellino e Balotelli, emergerebbero le varie fonti di dissidio. In primis la gestione poco professionale, secondo il club, del periodo di lavoro forzato casalingo. Secondo il Brescia, Mario non avrebbe sfruttato appieno ciò che il club gli aveva messo a disposizione (online) frequentando poco gli allenamenti organizzati dallo staff di Lopez. Un atteggiamento e una conduzione che lo avrebbero portato a ripresentarsi al campo in condizioni non ottimali per poter essere aggregato subito ai compagni di squadra.

Tutto questo, secondo la società, sarebbe una mancanza di professionalità e di rispetto nei confronti della stessa, degli allenatori, dei compagni e dei dirigenti. Lo scollamento avrebbe poi subito un' accelerazione nel momento in cui Balotelli non avrebbe usufruito completamente del preparatore personale messo a sua disposizione dal club per velocizzare il recupero della forma fisica richiesta. E qui si arriva quindi all' ultima settimana.

L' assenza di martedì 26 maggio (ingiustificata secondo la società, giustificata secondo Mario) è quella che ha fatto rumore mediatico ed è quella che ha anticipato anche un incontro fantasma tra il numero 45 e Cellino.

Mario si è presentato in sede, probabilmente convocato, ma dopo circa un' ora di attesa l' incontro non si è svolto a causa dell' assemblea di Lega che si è protratta online. Ormai il confronto tra i due sembra destinato a essere virtuale tra avvocati e carte bollate. Con un finale già scritto, da separati nemmeno più in casa.

