VOLLEY, FORTISSIMAMENTE ITALVOLLEY - SCHIACCIATA LA SLOVENIA IN TRE SET, GLI AZZURRI DI DE GIORGI STASERA CONTRO LA POLONIA INSEGUONO IL TITOLO MONDIALE A 24 ANNI DI DISTANZA DALL'ULTIMO - ALL'EPOCA, DEI 14 AZZURRI PROTAGONISTI DI OGGI, SOLO 8 ERANO NATI E, VEROSIMILMENTE, SOLO ANZANI, GIANNELLI E BALASO AVEVANO IMPARATO A CAMMINARE…

Da open.online

fefè de giorgi

L’Italvolley ce l’ha fatta: la finale dei Mondiali di pallavolo maschile 2022 vedrà il team italiano di Fefé de Giorgi battersi per il titolo dei più grandi contro la Polonia. Dopo l’impresa sulla Francia, gli azzurri hanno affrontato la Slovenia allo Spodek di Katowice, in Polonia, battendo la squadra di Tine Urnaut per 3 set a 2 con i parziali di 25-21,25-22, 25-21.

Dopo aver battutto in ordine Canada, Turchia, Cina, Cuba e Francia, l’Italvolley vola in finale continuando a sperare nel sogno dei mondiali. Lo scontro con la Slovenia non era stata una novità per gli azzurri: il 19 settembre dello scorso anno il capitano Giannelli e il resto della squadra azzurra ottennero il titolo di campioni d’Europa battendo in finale proprio il team di Urnaut. Ora è tutto pronto per la finale dell’11 settembre, prevista alle 21:00 a Katowice.

italia slovenia

de giorgi giani ITALIA FRANCIA