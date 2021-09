GAZZA RACCONTA LA SUA DIPENDENZA. E A SORPRESA NON È QUELLA DALL’ALCOL! – LA RIVELAZIONE DI GASCOIGNE DURANTE IL PODCAST “ANYTHINGGOES”: "ERO DIVENTATO DIPENDENTE DAI..." – “SO DI ESSERE UNA PERSONA MOLTO PIÙ FELICE QUANDO NON BEVO. A VOLTE POSSO ESSERE UN UBRIACONE DAVVERO TRISTE. L'ANNO SCORSO NON SOLO IO, MA TUTTO IL PAESE HA AVUTO PARECCHIE DIFFICOLTÀ PER QUELLO CHE RIGUARDA IL LAVORO”