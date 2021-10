WANDA CORNUTA E MAZZIATA! DOPO AVER FLIRTATO CON LA CHINA SUAREZ ICARDI SI METTE PURE A DETTARE LE CONDIZIONI PER RIMETTERE INSIEME LA COPPIA - IL BOMBER CON IL TESTOSTERONE FUORI CONTROLLO AVREBBE CHIESTO ALLA MOGLIE DI LIMITARE L’USO DELL’AEREO PRIVATO E CHIUDERE L’ACCOUNT INSTAGRAM DI ENTRAMBI. ICARDI NON VUOLE CHE WANDA FACCIA ALTRI LAVORI A PARTE LA MOGLIE-MANAGER, CHE SMETTA DI ANDARE A MILANO DA SOLA E DI PARTECIPARE…. – LO SCATTO BOLLENTE: “QUANDO DI NOTTE VIENI A CHIEDERE PERDONO…”

L’attaccante del PSG è stato al centro di un triangolo amoroso alquanto intricato che ha messo in subbuglio anche la società transalpina. Nel frattempo Mauro Icardi non demorde e posta una stories su Instagram che spiazza e non poco.

Il giocatore sta cercando di recuperare terreno dopo lo scivolone social e i messaggi scambiati in chat con Eugenia Suárez. Tra il giocatore e Wanda Nara è tempo di incontri quasi inaspettati: la scelta dell’ex Inter di postare sui social è immediata.

“Quando sei di cattivo umore su instagram ma di notte vieni a chiedere perdono per quello che non ci è chiaro”, ha scritto l’attaccante del Paris Saint Germain postando una foto. Lo scatto nel cuore della notte è stato condiviso dal centravanti che ha voluto mostrare il ritorno della moglie con tanto di scatto intimo.

Le immagini hanno come di consueto diviso l’opinione pubblica. Da un lato chi chiede di evitare scatti del genere, dall’altro chi osanna il ritorno della coppia in pianta stabile. Quel che certo è che Icardi e Wanda Nara sanno bene come attirare l’attenzione sui social, a prescindere dagli eventi. La coppia avrebbe scelto di postare questa foto per immortalare il momento e mostrarlo a tutte le persone che seguono la loro quotidianità in Rete. Dopo la tempesta sembrerebbe tornato il sereno tra i due protagonisti.

Salvatore Riggio per corriere.it

Dall’Argentina arrivano gli ultimi aggiornamenti sulla telenovela che sta appassionando due Continenti. Si parla della crisi coniugale tra Mauro Icardi e Wanda Nara, esplosa domenica 17 ottobre quando la donna ha scoperto il presunto tradimento del marito con Eugenia Suarez, soprannominata «La China» per i suoi tratti orientali. Da qui l’ira funesta della consorte procuratrice che minaccia il divorzio, scappa a Milano con i cinque figli, venendo raggiunta da Maurito per chiederle perdono, su permesso del Psg.

Nel frattempo, dopo giorni davvero turbolenti, con Icardi che minaccia addirittura l’addio al calcio e Wanda Nara che posta la foto della sua mano senza anello, è arrivato il perdono. Però, la storia vive un nuovo sviluppo. La giornalista televisiva Yanina Latorre, in «The Morning Angels» di «Channel 13», ha riferito che i coniugi si sarebbero incontrati in un ristorante a Parigi per cominciare le trattative della rappacificazione, praticamente un rinnovo del contratto.

E che addirittura Icardi avrebbe posto condizioni rigidissime per tornare insieme, tra queste postare una foto di coppia e chiudere l’account Instagram di entrambi. Il motivo? Mettersi entrambi al riparo da tentazioni.

Non solo, sempre secondo la giornalista argentina, che avrebbe parlato con la sorella di Wanda, Icardi avrebbe promesso di essere fedele sempre, ma la moglie in cambio dovrà cambiare radicalmente vita. In sostanza, Icardi non vuole che Wanda faccia altri lavori a parte la moglie-manager, che smetta di partecipare a eventi e ospitate e soprattutto pretende che smetta di viaggiare da sola sull’aereo privato. Finito qui? Macché.

Wanda Nara non dovrà più andare a Milano da sola. Si attendono nuovi sviluppi. Anzi, nuovi post. Anche sulla scena è appena piombato l’ex fidanzato di Eugenia Suarez, Benjamin Vicuña, attore cileno. I due sono stati legati per sei anni e si sono lasciati qualche mese fa. Hanno due figli insieme: Magnolia di tre anni e Amancio di uno: «Non sono io la persona che deve dare spiegazioni. È tutta una vergogna».

